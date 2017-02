Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di mercoledì 8 febbraio 2017: Festival di Sanremo, San Valentino. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, con un’altra puntata ricca di tutorial. Anche oggi Caterina Balivo apre la trasmissione con una parentesi dedicata al Festival di Sanremo, ed inoltre il Festival della Canzone italiana più amato è più volte richiamato nel corso della puntata di oggi. Anche Giovanni Ciacci dedica la sua pagina di gossip ai personaggi che hanno fatto la storia del Festival! Altro tema fondamentale di oggi, 8 febbraio, è San Valentino. Dario Cestaro a Detto Fatto ci insegna come realizzare con dei semplici passaggi dei bellissimi bigliettini per San Valentino. Micaela Lucy insegna ad essere femminili e sensuali per una romantica cena di San Valentino, e spiega come camminare sui tacchi alti, come togliere il cappotto e come stare sedute a tavola.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 8 febbraio 2017: cucina.

A Detto Fatto torna Ilario Vinciguerra con un nuovo tutorial di cucina. Oggi lo chef propone un ottimo piatto: i paccheri al ragù napoletano impreziosito da fonduta al provolone.