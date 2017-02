Festival di Sanremo 2017: gli ospiti della serata di giovedì 9 Febbraio 2017. Siamo giunti alla terza serata della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017. Dopo un primo grande successo di ascolti si continua a cavalcare l’onda. Continua il grande spettacolo e la buona musica. Insieme a Carlo Conti e a Maria De Filippi a varcare il palco dell’Ariston in questa terza serata del 9 Febbraio 2017 ci saranno tanti ospiti. Saranno presenti Mika e il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. Interverranno anche Marco Giallini e Alessandro Gasmann per presentare il film “ Beata ignoranza”. Mika, oltre a esibirsi in alcuni suoi successi, dedicherà un momento a George Michael, rendendogli omaggio con una performance di “Jesus to a Child”.

Festival di Sanremo 2017: la terza serata sarà dedicata alle cover.

La terza serata del Festival di Sanremo 2017 sarà la notte delle cover. Un successo del passato sarà eseguito dai 16 Campioni promossi nella prima votazione. Gli altri 6, invece, si sfideranno nel girone eliminatorio: 4 accederanno alla serata successiva, gli altri 2 saranno definitivamente eliminati dalla gara. A decidere il loro destino saranno ancora la Sala Stampa e il Televoto, con valore equivalente. Continua anche la gara tra le nuove proposte con 4 nuovi brani, di cui due verranno eliminati con la stessa tecnica di votazione. La Giuria degli Esperti è formata da Linus, il direttore d’orchestra Andrea Morricone, Rita Pavone, il regista Paolo Genovese, Violante Placido, la youtuber Greta Menchi, Giorgia Surina e il presidente è Giorgio Moroder.

