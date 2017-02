Guida tv: i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di giovedì 9 febbraio 2017

Guida tv completa di giovedì 9 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda giovedì sera, 9 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2017. Su Canale 5, invece, vedremo il film Interstellar. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di giovedì 9 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2017. I sedici Big che hanno superato, grazie a buone posizioni in classifica, le prime due serate, parteciperanno a questa speciale serata dedicata alle cover. Vengono interpretati anche i sei brani che sono a rischio eliminazione, e quattro di questi verranno ripescati con il televoto. Su Rai 2 verrà trasmesso il programma di approfondimento La notte di Voyager. Roberto Giacobbo ripropone stasera i servizi ed i temi più interessanti di Voyager con tanti approfondimenti e anche con del materiale inedito.

Su Rai 3 andrà in onda il film Il fondamentalista riluttante. Il professore pakistano Changez Khan racconta la sua vita al giornalista Bobby Lincoln. Changez ha raccontato di come, dopo l’11 settembre, la sua vita cambia radicalmente a causa dei sospetti e dei pregiudizi…

La guida tv di giovedì 9 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film American History X. Derek Vinyard viene scarcerato dopo avere scontato tre anni di carcere per aver ucciso due ragazzi di colore. In carcere Derek aveva fatto parte di un gruppo di neonazisti ma aveva deciso di allontanarsi dal gruppo. Su Canale 5 andrà in onda il film di fantascienza Interstellar. Il pianeta Terra sta diventando un ambiente inabitabile per l’uomo: il cibo scarseggia e tempeste di sabbia rendono la vita quotidiana impossibile. In questo scenario, il genere umano è destinato all’estinzione…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Ted 2. Ted si è sposato con Tami-Lynn, ma dopo un anno il rapporto tra i due diventa sempre più difficile e così decidono di avere un figlio per tentare di far tornare l’armonia in casa e rafforzare la loro unione. Ted, però, è di pelulche e non può riprodursi…

Guida tv: i programmi tv di giovedì 9 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Giovedì sera, 2 febbraio 2017, su La7 andrà in onda Piazzapulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e con la partecipazione di Sabrina Guzzanti.