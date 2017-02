Isola dei Famosi 2017: Massimo Ceccherini nomina Malena, ecco perché...

Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini nomina Malena, ecco il perchè. Massimo Ceccherini ha fatto il nome di Malena nelle ultime nomination che si sono tenute nella puntata di lunedì 6 febbraio 2017 e la motivazione ha lasciati tutti di stucco. Alessia Marcuzzi ha infatti chiesto all’attore e comico toscano di giustificare la sua scelta e Ceccherini ha così risposto: ” “Sperando che Rocco Siffredi non mi castighi, faccio il suo nome. Il motivo? Perché quando le chiedo di parlare dei suoi film porno, lei non mi dice mai niente. E io che amo questo genere non posso non sapere nulla”. La replica di Malena ovviamente non ha tardato a farsi sentire…

Isola dei Famosi 2017: Malena replica ed il pubblico scoppia a ridere.

Momento tragicomico durante le ultime nomination all’Isola dei Famosi 2017. L’attore e comico Massimo Ceccherini ha infatti deciso di nominare Malena per un motivo davvero particolare e quando ha esposto la sua motivazione si è scatenata l’irriverenza generale. L’attrice non ha mancato la sua replica e dopo la nomination di Massimo ha affermato: “Massimo, non te ne parlo perché sono abituata a fare, non a parlare”. Il pubblico in studio è quindi scoppiato in una risata generale e Massimo ha continuato ad affermare: “Spero che Rocco non mi castighi, se no sono cavoli amari”.