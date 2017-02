La moda a Sanremo con il premio Sanremo Fashion Award

Sanremo Fashion Award. A Sanremo non c’è solo la musica del Festival della Canzone, ma anche moda, grazie al Sanremo Fashion Award. Sanremo Fashion Award è il primo Premio Moda ideato e organizzato dalla pugliese Carmen Martorana Eventi, nato con il patrocinio della Camera della Moda Italia in collaborazione con FestivalNews, il quotidiano ufficiale del Festival di Sanremo. L’evento si snoda nell’arco di tre giorni in occasione del 67° Festival della Canzone Italiana, a partire da giovedì 9 fino a sabato 11 febbraio 2017. Il premio offre una vetrina privilegiata per il “made in Puglia”. Si comincia con uno shooting fotografico a bordo di uno splendido yacht, che andrà in diretta durante la trasmissione CiaoSanremo in onda su Canale Italia/Sky, a cui si aggiungerà un secondo servizio fotografico nei luoghi più suggestivi e caratteristici della città di Sanremo.

Sanremo Fashion Award: gli eventi in programma.

Tra gli altri eventi in programma al Sanremo Fashion Award la sfilata di moda presso il Villaggio della Musica (Palatenda) a Pian di Nave con protagoniste giovani modelle e la vincitrice Top Fashion Model 2016, Ilaria Petruccelli. Le modelle indosseranno gli abiti delle nuove collezioni di Maria Pia Eramo con Capsule Red, di Arianna Laterza e gli abiti da sposa di Carmen Clemente Couture. Ospite dell’evento,lo stilista livornese Roberto Guarducci, che ha lavorato per oltre un ventennio per Fendi. Sarà inoltre nominato lo stilista vincitore del Premio Moda Città di Sanremo e la modella Sanremo Top Fashion Model.