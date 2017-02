Maria De Filippi interviene nelLa polemica Balivo Leotta. Oggi in conferenza stampa Maria De Filippi ha fatto un bilancio della prima serata, ed è intervenuta nella polemica sulla giornalista sportiva Sky, Diletta Leotta. Maria De Filippi ha commentato la polemica che ha visto al centro la giornalista Sky, criticata sul web per aver indossato un abito troppo discinto per fare da testimonial alla campagna anti cyberbullismo. “L’abito non l’ho visto, sul palco c’era Carlo e io ho fatto i fatti miei. In ogni caso: ognuno ha il diritto di vestirsi come gli pare. È come commentare che se una ha la minigonna è giusto che la violentino. Siamo tornati indietro anni luce, meglio non dare spazio a queste cose”. Tutti d’accordo con la conduttrice che riceve gli applausi in sala stampa. Anche Conti ribadisce come lui nemmeno si fosse accorto del vestito perché preso dalla bellezza del viso della presentatrice sportiva.

Caterina Balivo si scusa con la Leotta.

Oggi pomeriggio sono arrivate le scuse di Caterina Balivo che ieri sera aveva fatto il Tweet alla base delle polemiche. “Ieri sera prima di andare a dormire ho postato un tweet infelice…Ho espresso un giudizio sull’atteggiamento, me ne dispiace: non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un’altra donna”.