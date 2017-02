Riforma delle pensioni, le ultime novità. I sindacati sono in attesa di riaprire il confronto con il Governo sul tema delle pensioni. “Il governo riapra subito il tavolo di confronto sulle pensioni. Ci sono ancora molti decreti attuativi della legge di bilancio da completare e c’è la fase due da avviare. Il Ministro Poletti ha detto recentemente che ci convocherà. Ora passi dalle parole ai fatti”, chiede lo Spi-Cgil.

Il leader della Uil, Carmelo Barbagallo ha precisato che tra le priorità per il Paese ci sono sicuramente le riforme da attuare sulle pensioni: “Seconda fase della previdenza, contratti del pubblico impiego, adeguare gli ammortizzatori sociali perchè con le crisi in corso rischiamo di andare verso il baratro, riprendere l’economia attraverso gli investimenti nel Mezzogiorno, rimettere in sicurezza il Paese”.

Per Barbagallo non ci sono scuse, le riforme del sistema previdenziale vanno portate avanti. Di fronte alla possibilità che Ape possa avere qualche slittamento, ha chiarito: “E’ meglio che si tolgano dalla testa questa ipotesi”. “La misura per le pensioni anticipate”, ha aggiunto: “è un accordo che abbiamo fatto e dobbiamo portarlo avanti. C’e’ una seconda fase da implementare, se servono soldi li trovino altrove. Abbiamo chiesto di accelerare”. Il Ministro del lavoro Giuliano Poletti ha fornito rassicurazioni, almeno su questo punto, che saranno rispettate le tabelle di marcia previste dalla Legge di Bilancio 2017.

Pensioni future. Le prospettive.

In attesa dei decreti attuativi che saranno predisposti a breve, l’argomento delle riforme si sposta sulla seconda fase del confronto tra l’esecutivo ed i sindacati. La cosiddetta “fase 2” del verbale di sintesi, stilato il 28 settembre 2016 tra l’allora Governo Renzi e le parti sociali, include la riapertura del confronto sugli interventi di riforma del sistema contributivo. In particolare con la valutazione della possibilità di introdurre una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all’età di uscita, al fine di garantire l’adeguatezza delle pensioni medio-basse.

Secondo le stime delle casse professionali di chimici, periti industriali e infermieri, biologi, agronomi e forestali, attuari, come riportato da Today, sulle pensioni future incombe un magro destino. Pensioni estremamente basse, con una fase critica ad iniziare dal 2030, quando andranno in pensione i nati nel biennio 1964-65, con un miglioramento solo tra il 2048 e il 2060. Inoltre, segnala Today, la pensione media annua nel 2016 è stata di 2.224,60 euro cioè, di 185,38 euro al mese, pari a 6 euro al giorno.