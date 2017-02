Riforma pensioni, oggi 8 febbraio 2017, le ultime news. Le novità sulle pensioni vengono fornite Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che torna a sottolineare l’importanza di far partire l’Ape insieme agli altri provvedimenti sulle pensioni a partire da maggio. Damiano sottolinea: “La richiesta dei sindacati di riaprire il confronto con il Governo sulle pensioni al fine di applicare correttamente, nei Decreti attuativi, il Verbale sottoscritto nello scorso settembre, è totalmente condivisibile. La trascrizione di quell’accordo nella legge di Bilancio è avvenuta positivamente e con il coinvolgimento del Parlamento, in particolare della Commissione Lavoro della Camera, e di Cgil, Cisl e Uil”.

Per Damiano sul fronte riforma pensioni è fondamentale anche dare avvio alla seconda fase del lavoro tra governo e sindacati per conseguire altri importanti risultati: “Adesso – prosegue – si tratta di affrontare il passaggio delicato dei Decreti, al fine di far decollare l’Anticipo Pensionistico (APE) insieme agli altri provvedimenti previdenziali, a partire dal prossimo mese di maggio”. “La ripresa del confronto, inoltre, consentirà anche di affrontare la ‘fase 2’ contenuta nel Verbale e che riguarda alcuni temi decisivi per il futuro: la pensione contributiva di garanzia per i giovani, il collegamento dell’anticipo pensionistico alla gravosità del lavoro, il blocco progressivo della aspettativa di vita e il riconoscimento del lavoro di cura alle lavoratrici”.

Riforma pensioni, verso la fase due del confronto tra governo e sindacati.

La riforma delle pensioni deve avviarsi verso la fase due del confronto anche nel pensiero del segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli che sottolinea: “È importante riaprire immediatamente il confronto fra governo e sindacati sulle pensioni, dando seguito alle recenti dichiarazioni del ministro Poletti, per evitare altri interventi sbagliati o poco efficaci, come per esempio quelli sul part time agevolato” e che “solo un confronto approfondito può favorire una corretta gestione delle misure previste dal verbale sottoscritto nel settembre scorso, in particolare l’Ape Social e gli interventi a favore dei lavoratori ‘precoci’”. “I decreti che verranno approvati entro il mese dovranno consentire l’individuazione puntuale della platea a cui rivolgere gli interventi e fissare delle procedure semplici che permettano un agevole accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori, senza slittamenti nella decorrenza rispetto al previsto mese di maggio” afferma la Cgil che spera in correttivi ed aggiustamenti di Ape e quota 41 in base alle esigenze dei lavoratori.

Ghiselli mostra ancora riserve sull’Ape volontaria ed afferma:”Non saranno tanti i lavoratori disposti ad indebitarsi con un mutuo oneroso per poter anticipare l’età di pensione. In questo caso un ulteriore flop è abbastanza prevedibile. Infine è altrettanto importante aprire la ‘fase due’ del confronto governo-sindacati sulle pensioni, per affrontare anche il tema della pensione di garanzia per i giovani e per i lavori poveri o discontinui, la flessibilità in uscita tenendo conto della diversa aspettativa di vita, una diversa rivalutazione delle pensioni in essere”.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Domenico Proietti.

Le ultime news sulle pensioni vengono fornite in un’intervista al sito Trinachianews dal segretario nazionale UIL Domenico Proietti, che parla proprio della ripresa del confronto tra governo e sindacati. Per Proietti “adesso è necessario avviare rapidamente questa “fase 2” nella quale saranno affrontati il tema dei giovani e delle donne, attraverso l’introduzione di un bonus di contribuzione figurativa. Si dovrà, poi, procedere alla separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale ed al contempo promuovere un forte rilancio della previdenza complementare attraverso la reintroduzione di una fiscalità incentivante. Un altro punto della seconda fase prevede la modifica del legame dell’aspettativa di vita con l’età per l’accesso alla pensione tenendo conto delle peculiarità di tutti i lavori”.

In merito alla data d’inizio della seconda fase della confronto sulle pensioni Proietti dichiara: “Siamo in attesa di una convocazione da parte del Governo che abbiamo chiesto avvenga quanto prima. Gli interventi attuati sono un primo passo, ma adesso bisogna continuare su questa strada affinché sia reintrodotta nel nostro sistema previdenziale una vera flessibilità di accesso alla pensione favorendo così il turnover nel mercato del lavoro”. Proietti riafferma comunque la volontà del sindacato di fare pressing sul governo per ottenere risposte concrete.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, Erica Venditti sul sito Blastingnews ha fornito le ultimissime news sull’incontro avvenuto tra Giuliano Poletti e due rappresentanti accolti dal Ministro a Prato a seguito della cerimonia d’onore di consegna del premio ‘Santo Stefano’. Poletti ha riaffermato che “il governo sta lavorando sull’anticipo pensionistico che entrerà in vigore il 1° maggio con i decreti attuativi”. I precoci, nelle loro richieste, continuano a reclamare l’abolizione della legge Fornero, perché chi raggiunge i 41 anni di contributi deve poter andare in pensione favorendo così il ricambio generazionale. I precoci che hanno partecipato sono stati Paola Bartolotti e Alberto Spinelli. Poletti ha rassicurato i lavoratori precoci sul fatto che entro marzo verranno varati i decreti attuativi riguardanti dunque anche la quota 41.

Precoci, quota 41: le ultime news da Roberto Occhiodoro.

Le ultime news sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, vengono fornite da Roberto Occhiodoro, uno dei membri del gruppo pubblico Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, che ha ricordato nell’ultimo post che vuole rendere noto “agli ADM e ai Referenti dei Comitati e rendere noto a tutti gli iscritti l’appuntamento a Bologna per il 4 marzo prossimo che vedrà riuniti gli ADM del gruppo ed i referenti dei Comitati per discutere delle migliorie tecniche da apportare al gruppo e alla pagina e soprattutto le prossime strategie riguardo i 41 anni per tutti; la flessibilità in uscita slegata da prestiti e mutui, l’abolizione dell’aspettativa di vita, ed una rivisitazione del metodo contributivo nonchè il fatto che i denari stanziati per la previdenza DEVONO rimanere nell’ambito della PREVIDENZA”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, il punto di Giulia Molinaro.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, il punto viene fatto da Giulia Molinaro, del gruppo Facebook Opzione Donna proroga al 2018, che nell’ultimo post chiarisce quale sia la situazione attuale in merito alla misura sperimentale Opzione Donna e dichiara:”Vi chiediamo per favore di fare attenzione alle parole che utilizzate, gli insulti come sapete non portano da nessuna parte, sia nei confronti dei politici, sia di altri gruppi e sia nei nostri confronti. Vi ricordiamo che al momento, sempre per quanto riguarda la proroga al 2018, nessuno può avere una risposta certa perché la sperimentazione di opzione donna si è conclusa il 31.12.2015. Come già detto manteniamo il nome della pagina ma non vogliamo creare l’illusione del traguardo al 2018 le probabilità a tutt’oggi, anche se i numeri trasmessi sono favorevoli non è francamente determinante. Sia chiaro che i “selfie” sono serviti a metterci la nostra faccia e comunque a rendervi partecipi delle iniziative intraprese. Insieme a voi cercheremo in tutti modi una soluzione adeguata per tutte. Si continuerà ad agire ancora di più con fermezza e determinazione. Vi chiediamo la cortesia di lasciarci lavorare …tutto e subito non è possibile!”.

