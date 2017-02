Sanremo 2017, le anticipazioni della seconda serata. La seconda puntata del Festival di Sanremo 2017 si presenta ricca di ospiti e buona musica. Dopo i saluti di rito e l’introduzione affidata ai conduttori di quest’edizione: Carlo Conti e Maria de Filippi, si entrerà subito nel vivo della gara con l’esibizione di quattro nuove proposte: Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi e Leonardo Lamacchia. Dei quattro brani presentati, i due che risulteranno maggiormente votati si qualificheranno alla finale di venerdì.

Sanremo 2017, seconda serata: i big in gara ed i super ospiti

Si sfideranno questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2017 gli altri 11 big in gara: Bianca Atzei, Michele Bravi, Chiara, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Sergio Sylvestre, Paola Turci e Michele Zarrillo. Le canzoni proposte, come è avvenuto già nella prima serata, saranno giudicate mediante il televoto ed i voti saranno conteggiati assieme a quelli della Giuria Sala Stampa. I primi otto brani più votati proseguiranno la gara, mentre gli ultimi tre parteciperanno, assieme alle canzoni ultime classificate nella serata precedente, allo scontro eliminatorio di giovedì sera.

Veniamo ora agli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2017. Quale testimonial della musica italiana, nonché vincitrice dell’edizione del 1995 del Festival con il brano “Come saprei”, torna sul palco dell’Ariston la cantante Giorgia. Un altro italiano, non impegnato in performance canore, ma calcistiche, è atteso quale super ospite: Francesco Totti. Non mancheranno ospiti internazionali: il cantante britannico, ex Take That, Robbie Williams ed il gruppo dei Biffy Clyro autori del brano di successo “Wolves of Winter”. Interverrà, inoltre il famoso attore Keanu Reeves.

L’angolo “Tutti cantano Sanremo” vedrà la presenza di Sveva Alviti, attrice che interpreterà Dalida nella prossima fiction in onda su Rai1 e Salvatore Nicotra, impiegato modello catanese che lavora ininterrottamente da quarant’anni senza mai un giorno di malattia. La comicità ed il divertimento sono garantiti grazie

a Maurizio Crozza, Rocco Tanica ed al trio romano formato da Enrico Brignano, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna.