Sanremo 2017, la diretta della seconda puntata del Festival di stasera 8 febbraio 2017. Stasera, mercoledì 8 febbraio 2017 andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20.35 la seconda puntata del 67esimo Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2017 è presentato da Carlo Conti affiancato quest’anno da una preziosa Maria De Filippi. Stasera scopriremo insieme cosa accadrà durante questa seconda puntata del Festival in cui ascolteremo gli altri 11 Big in gara (Sergio Sylvestre, Bianca Atzei, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Paola Turci, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Chiara, Raige & Giulia Luzi) e le Nuove Proposte Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi, Leonardo Lamacchia.

Sanremo 2017, la seconda puntata del Festival del 7 febbraio 2017.

Contattonews seguirà la seconda puntata che si preannuncia quanto mai scoppiettante e ricca di sorprese. Appuntamento a tra pochissimo!

Carlo Conti apre ufficialmente la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 e presenta subito i quattro giovani delle nuove proposte che ascolteremo stasera. La prima artista ad esibirsi è Marianne Mirage che canta “Le parole fanno male” con tanta grinta ed energia. La voce di Marianne colpisce, ha un tono piacevole, leggermente graffiante. Il secondo giovane ad esibirsi è Francesco Guasti. Il ragazzo già l’anno scorso provò a partecipare al Festival, ma fu eliminato. Quest’anno il sogno si è realizzato, e Francesco partecipa con una canzone promettente. È il turno di Braschi che, visibilmente emozionato, canta “Nel mare ci sono i coccodrilli”. L’ultimo sfidante ad esibirsi è Leonardo Lamacchia, che canta “Ciò che resta”.