Sanremo 2017 i look: stasera ospite Giorgia, chi la vestirà? La cantante italiana Giorgia sarà stasera tra gli ospiti principali della seconda serata del Festival di Sanremo 2017, in onda su Rai 1. In molti si chiedono quale abito indosserà Giorgia e quale sarà il suo look questa sera al Festival di Sanremo 2017. Chi sarà lo stilista che veste la cantante Giorgia?

Giorgia stasera sarà ospite del Festival di Sanremo 2017 dove porterà un medley delle sue più belle canzoni che hanno fatto proprio la storia dell’Ariston. La cantante romana solitamente ha indossato Gucci e Marco De Vincenzo. Sarà una delle due firme a vestirla in questa speciale occasione? Altra osservata speciale dal mondo fashion sarà sicuramente Maria De Filippi, ieri sfolgorante nei due abiti disegnati per lei da Riccardo Tisci. Il look di Maria, specialmente il primo, non è passato inosservato ed anche stasera c’è grande attenzione intorno al look della Queen Mary. Ieri bellissime donne hanno calcato il palco di Sanremo da Rocio Morales a Diletta Leotta. Chi sarà invece la più bella stasera?