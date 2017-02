Sanremo 2017: il racconto della prima puntata del Festival con Conti, Maria De Filippi e Crozza. Ieri in onda su Rai 1 la primissima puntata di Sanremo 2017 in diretta dal Teatro Ariston con la conduzione di Carlo Conti e Maria De Filippi. Tanti gli ospiti e le emozioni della prima serata del Festival. La classifica provvisoria dopo le prime esibizioni di ieri vede accedere alla serata cover (non in ordine) Elodie, Bernabei, Samuel, Ermal Meta, Lodovica Comello, Al Bano, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia. Rischiano l’eliminazione e faranno il torneo: Clementino, Ron e Giusy Ferreri.

Sanremo 2017: le emozioni della prima serata del Festival con Conti, Maria De Filippi e Crozza.

Protagonista assoluto l’ospite Tiziano Ferro, che all’inizio della serata ha tributato un commosso omaggio a Luigi Tenco a 50 anni dalla sua scomparsa. Il cantante di Latina ha portato live sul palco dell’Ariston anche Potremmo ritornare ed Il Conforto, duettando con Carmen Consoli. Ospiti della serata anche Raoul Bova e Rocio. Momento emozionante l’arrivo sul palco degli eroi del Terremoto e di Rigopiano con i rappresentanti di Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Guardia Alpina Croce Rossa, Protezione Civile, Forze Armate cui l’Ariston ha tributato una standing ovation.

La copertina di Sanremo 2017 è affidata a Maurizio Crozza. “Io lì non ci vengo, faccio come Bob Dylan, me la tiro. Me la tiro io prima che mi tiri qualcosa il pubblico. Carlo sei proprio sicuro di volerlo fare questo Festival delle larghe intese? L’ultima volta che un toscano l’ha fatto s’è preso una tranvata ed è in prognosi riservata. Maria e Carlo perché non ve la prendete voi Roma? Se aveste proseguito le vostre carriere in banca ed alta magistratura vi sareste incontrati lo stesso” ha detto il comico genovese.

Sul palco dell’Ariston anche i protagonisti del movimento “Ma basta” anti-bullismo. Grande ospite internazionale Ricky Martin che nella prima puntata di Sanremo di ieri 7 febbraio 2017 ha intonato Livin la vida loca ed i suoi grandi successi facendo ballare tutti. Una meravigliosa Diletta Leotta in rosso è scesa dalle scale di Sanremo raccontando la sua vicenda di hackeraggio. “Ho deciso di reagire psicologicamente ed attivamente denunciando la mia violazione della privacy alla polizia postale. Ci sono ragazzi più piccoli che hanno bisogno di essere protetti” ha detto il volto di Sky. Appuntamento alle 20.45 stasera con la seconda puntata del Festival di Sanremo 2017.