67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di mercoledì 8 febbraio 2017: «Me la tiro io prima che mi tirino qualcosa». Maurizio Crozza inizia prendendo in giro se stesso a proposito dei fischi ricevuti all’Ariston nel 2013 «Voi non avete idea di quanto sia felice di essere qui, intendo qui a Milano, perché lì non ci vengo. Faccio come Bob Dylan, me la tiro. Prima che mi tirino qualcosa dal pubblico». Nella sua prima copertina per il Festival 2017, Crozza ne ha per tutti, dai conduttori del festival Carlo Conti e Maria De Filippi, al governo, al leader della Lega Nord Matteo Salvini, per finire con il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

«I promessi sponsor!» 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di mercoledì 8 febbraio 2017

«Conti e De Filippi, Rai e Mediaset: Carlo pensaci bene perché l’ultima volta che un toscano ha fatto un inciucio del genere ha preso una bella batosta» continua serafico Crozza, per poi subito trasformarsi in Renzi per un consiglio al conduttore del Festival: «Non personalizzare mai, non dire che se va male il Festival ti ritiri. Io in una settimana sono passato da Obama alle foto tra i pandori al supermercato. Tu ora sei il direttore artistico e poi ti tocca farlo condurre ad Amadeus, perché Gentiloni è un po’ l’Amadeus della politica italiana…» Poi – paragonata la scenografia dell’Ariston a una «risonanza magnetica» – ha una spassosa trovata sui conduttori: «Renzo e Lucia, Carlo e Maria, i promessi sponsor. La raccolta pubblicitaria della Rai durante Sanremo è pari ad una manovra finanziaria. Padoan vuole proporre all’Europa un Sanremo al mese per ripianare il debito».