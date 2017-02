Serie A, 23º giornata: risultato finale e cronaca di Roma-Fiorentina. Roboante vittoria della Roma, che supera la Fiorentina per 4-0 nell’ultima partita del 23° turno della Serie A. La partita si è giocata ieri, martedì 7 febbraio 2017, a causa del match di Rugby tra Italia ed Galles che domenica era stato disputato allo Stadio Olimpico di Roma. Luciano Spalletti predispone il suo classico 3-4-2-1 con Bruno Peres e Emerson Palmieri sulle fasce ed El Shaarawy e Nainggolan dietro l’unica punta Dzeko. Stesso modulo per Paulo Sousa, che è costretto a rinunciare a Saponara e Kalinic.

Al posto del croato parte titolare Babacar, supportato dai due trequartista Bernardeschi e Borja Valero. Primo tempo equilibrato. Fiorentina padrona del campo nei primi 25 minuti, grazie alla qualità dei suoi palleggiatori a centrocampo. L’occasione più clamorosa capita sui piedi del giovane Chiesa che al 25′ prova a superare Szczesny con un pallonetto troppo debole. Poi nel finale del primo tempo la Roma reagisce bene e sfiora il vantaggio in due occasioni. Prima Bruno Peres sbaglia clamorosamente a tu per tu con Tatarusanu.

Serie A, 23º giornata: risultato finale e cronaca di Roma-Fiorentina.

Poi un destro di Dzeko che costringe il portiere viola ad una grande parata. Al 39′ arriva il vantaggio giallorosso con un gol del centravanti bosniaco, imbeccato da un assist di De Rossi. Nella ripresa la viola entra in campo senza la giusta cattiveria per trovare il pareggio. Chiesa appare spaesato, Bernardeschi non punge come dovrebbe e Babacar delude le aspettative. La Roma raddoppia al 58′ con un colpo di testa del gigante Fazio, che colpisce il palo alla sinistra di Tatarusanu e si insacca nella porta viola.

Sousa prova a mescolare le carte e inserisce Ilicic e Tello al posto di Oliveira e Bernardeschi, ma gli sforzi sono vani. I giallorossi al 75′ trovano il terzo gol con un contropiede perfetto concluso da Nainggolan. All’83’ Dzeko segna il 4-0 e sale a quota 17 gol in campionato (attualmente piazzandosi come capocannoniere della serie A). La Roma sale così al secondo posto solitario, controsorpassa il Napoli ed è al momento a -4 dalla Juventus, aspettando l’impegno di oggi dei bianconeri a Crotone.