Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News dal Trono Over a partire dall’8 febbraio 2017. «Una seduta per Giorgio e Gemma». Terminata la sfilata che ha visto Valentina trionfare raggiante tra i fornelli dell’Amore, le anticipazioni di Uomini e Donne Senior ci fanno vedere Maria – che a sua volta fa vedere al pubblico, in studio e a casa, una clip di riepilogo della scorsa puntata (vedi anche le nostre anticipazioni) – e quindi fa portare al centro una seduta per Giorgio e Gemma. Cosa avranno da dirsi?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Senior la conduttrice del salotto dell’Amore chiama al centro dello studio Giorgio e Gemma perché lei vuole rivedere una vecchia esterna di quando stavano ancora insieme. Quella sera erano usciti a cena e – parlando d’amore – lei aveva difficoltà ad accettare il fatto che Manetti vedesse altre signore mentre la frequentava. Gemma piangeva, ma poi tutto finiva in baci calienti!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Senior ci mostrano Gemma che torna sulle parole di Giorgio della scorsa puntata quando – rievocando con Astrid l’ultima uscita in cui avevano parlato di Freud – accennava ‘per differenza’ a quell’esterna con la Galgani. Quest’ultima protesta contro l’idea di non essere giudicata in grado di affrontare certi argomenti, e si becca gli inevitabili rimbrotti di Gianni e Tina. Manetti dice la sua e precisa che non ha mai pensato di farla passare per una donna non in grado di capire argomenti così “alti”. L’argomento è chiuso: Giorgio lascia il posto a Michele davanti a Gemma…