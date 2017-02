Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma Galgani e la sua giovane fiamma e Luca Onestini verso la scelta

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma e Michele fanno scalpore. Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne assisteremo alle vicende amorose delle dame e dei cavalieri del trono over. Una puntata che sarà dedicata alla ormai indiscussa regina del parterre femminile: Gemma Galgani. Vedremo Gemma che si siederà al centro dello studio di Uomini e Donne davanti al suo Giorgio e insieme guarderanno e commenteranno una loro vecchia esterna. Successivamente, Gemma affermerà di aver cambiato idea su Michele, dichiarandosi disposta ad accettare il suo numero di telefono dopo averlo rifiutato ben sette volte. Infatti il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto che lascia tutti senza parole. Dopo la relazione con il bello Giorgio Manetti, la dama pare abbia conquistato il cuore del giovane Michele, di circa 18 anni più giovane di lei. Le foto pubblicate la settimana scorsa, che li ritraggono mano nella mano per le vie di Roma hanno scatenato sui social un enorme dibattito. Vero amore, o fuoco di paglia?

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Luca Onestini verso la scelta.

Intanto, per quanto riguarda il trono classico, a quanto pare, il bel tronista Luca Onestini sta accelerando i tempi. Dopo un inizio piuttosto fiacco e monotono il tronista bolognese, infatti, sembra essersi schiarito le idee e non è da escludere che possa addirittura arrivare, in tempi brevi, alla sua scelta. Le candidate sono due corteggiatrici bellissime, ovvero Giulia Latini e Soleil Anastasia Sorgè. La modella italo-americana o la simpatica corteggiatrice romana, dal carattere dolce e tenero? La lotta, ormai, sembra essersi ristretta e incalzante. L’impressione è che il tronista emiliano sia molto interessato a Giulia Latini, molto più di quanto non lasci intravedere. L’ex fidanzato della bella romana pare stia tornando alla carica e forse, proprio per questo, Luca avrebbe intenzione di affrettare i tempi prima di rischiare di essere ‘sconfitto’. Per Soleil, invece, sembrerebbe più attrazione fisica che non amore vero e proprio.