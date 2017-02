Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime ad oggi 9 febbraio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news di oggi giovedì 9 febbraio 2017. In attesa di avere eventuali notizie sulla prossima calendarizzazione dell’esame congiunto dei ddl amnistia e indulto ecco di seguito le ultime news sui detenuti e sulle carceri ad oggi 9 febbraio 2017. Rita Bernardini prosegue il suo sciopero della fame per Amnistia e indulto con il sostegno di molti politici e di chi da sempre segue la battagli radicale per la riforma dell’ordinamento penitenziario.

Carceri e detenuti: le notizie di oggi giovedì 8 febbraio 2017.

Le ultime news sulle carceri riguardano il Convegno che si terrà a Bologna il 23 marzo 2017 alle ore 10-18 nella Biblioteca della Sala Borsa del Comune in Piazza Nettuno, 3.

L’Organizzatore è la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Il convegno darà spazio alle redazioni delle realtà dell’informazione sul carcere e dal carcere, con persone detenute, loro famigliari, volontari. Saranno presenti Glauco Giostra, Ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, è stato Coordinatore Scientifico Nazionale del programma di ricerca “Processo penale e Informazione”; Elisabetta D’Errico, avvocato, Membro dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria delle Camere Penali, presenterà lo studio “L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale”. Mario Consani, cronista giudiziario del quotidiano Il Giorno, consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e presidente dell’Associazione Walter Tobagi per la formazione al Giornalismo.

In Sicilia invece “la situazione della carceri è insostenibile” e secondo quanto scritto sulla lagazzettapalermitana “sono circa 5900 detenuti siciliani di cui circa 1200 extracomunitari. Dal 2012 non c’è più una relazione annuale sullo stato delle carceri dell’Isola e per più di tre anni il presidente della Regione non ha ritenuto necessario procedere a una nuova nomina del Garante, fino al 2016, quando è stato scelto il professore Giovanni Fiandaca. Un vuoto che ha creato un gravissimo danno economico alla Regione, come hanno denunciato i Radicali siciliani presentando un esposto alla Corte dei conti di Palermo il 20 gennaio 2014. Chiediamo al presidente della Regione di intervenire in aula per conoscere lo stato delle carceri siciliane”.

