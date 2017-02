67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di giovedì 9 febbraio 2017 – «Terza serata: le cover!» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 ci mostrano i ventidue artisti in gara nella terza serata del Festival: sedici interpretano la cover annunciata, mentre gli altri sei fanno gara a parte per scoprire chi andrà avanti nella competizione. Ecco i cantanti a rischio eliminazione: Ron, Clementino, Giusy Ferreri, Nesli-Alice Paba, Raige-Giulia Luzi e Bianca Atzei.

Secondo le anticipazioni e news di Sanremo 2017 apre la serata il Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre” per celebrare i sessant’anni dello Zecchino d’Oro. Poi, come ieri sera, si parte con la gara delle Nuove Proposte con altri quattro concorrenti, senza sfida a due come l’anno scorso. Votano – fifty-fifty – la Giuria della Sala Stampa e il Televoto. Le due canzoni più votate passano alla finale di domani, le altre sono eliminate. Ecco l’ordine in cui si esibiscono: Maldestro, Canzone per Federica – Tommaso Pini, Cose che danno ansia – Valeria Farinacci, Insieme – Lele, Ora Mai. Super ospiti internazionali LP e Mika. Ci sarà anche l’Orchestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, dal Paraguay. Per lo spazio Tutti cantano Sanremo, sarà sul palco l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7600 bambini, Maria Pollacci. Marco Giallini e Alessandro Gassmann presentano il film Beata ignoranza. Arrivano anche Luca e Paolo. Per metà serata è attesa la terza copertina di Maurizio Crozza.