Caterina Balivo, outfit casual con camicetta a pois a Detto Fatto di oggi, 9 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 9 febbraio 2017. Caterina Balivo è al timone di un’altra puntata di Detto Fatto ricca di tutorial e con tanti commenti sulla seconda serata del Festival di Sanremo. La puntata odierna, infatti, è in diretta, per permettere a Caterina, Giovanni e a tanti ospiti di commentare il Festival di Sanremo. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, Caterina balivo ha deciso di indossare un outfit casual chic con jeans attillato e con una graziosa camicetta bianca con pois oro ed un grazioso fiocco sul décolleté. A completare il look sono dei bellissimi sandali color aragosta con tacco alto.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, giovedì 9 febbraio 2017.

Caterina Balivo ama stare al passo con la moda, e ogni giorno propone outfit di grande tendenza. Anche per quanto riguarda la scelta tra i tagli di capelli, la conduttrice di Detto Fatto opta per i tagli più gettonati del momento. Caterina, infatti, ha scelto un long bob ricco di volume, per un effetto raffinato ma allo stesso tempo vivace.