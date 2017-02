Chiara canta Diamante di Zucchero stasera a Sanremo 2017 nella serata delle cover!

Chiara canta Diamante di Zucchero. Dopo la sua partecipazione nel 2013 e nel 2015, Chiara torna a Sanremo nella categoria dei Big con il pezzo Nessun posto è casa mia, e rivela: “Per me è stata una grande opportunità, che mi ha portato poi qui in gara, ma come tutte le opportunità vanno sapute gestire: è come avere in mano una Ferrari, se non hai la patente inevitabilmente ti schianti”.

La cantante si racconta a Blogo e rivela in cosa la nuova esperienza è diversa dalla precedente:”La prima non mi sono tanto accorta, ero uscita da due mesi da X Factor. La seconda volta ero sulla via della consapevolezza Adesso ho trent’anni e sto lavorando da un anno e mezzo a questo album. Sono stata prodotta da Mauro Pagani che mi ha aiutata tantissima. Arrivo per la prima volta con un progetto, non ho dovuto cercare la canzone per Sanremo”.

Chiara a Sanremo 2017, ultime news.

Chiara Galiazzo si è presentata sul palco in forma smagliante, con un abito lungo da sera nero merlettato, e ha cantato per la prima volta «Nessun posto è casa mia», una bellissima canzone d’amore. Oggi serata cover e domani Chiara canterà ancora “Nessun posto è casa mia” per accedere alla finale di sabato. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2017, Chiara Galiazzo, in gara tra i Big, presenterà una raffinata cover di Diamante di Zucchero. La canzone fa parte dell’album Oro, incenso e birra del 1989.