Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi, 9 febbraio 2017: Sanremo, moda sposa. Detto Fatto torna puntuale alle 14 con una speciale puntata in diretta! Caterina Balivo, infatti, commenta con Giovanni Ciacci e tanti altri ospiti la seconda puntata del Festival di Sanremo, in onda ieri sera. Giovanni Ciacci ha commentato gli outfit indossati ieri dai protagonista, e Caterina, con gli ospiti in studio, ha commentato alcuni episodi salienti avvenuti durante la seconda serata del Festival. Chiusa la parentesi sanremese, a Detto Fatto tornano i tutorial. Molti non sanno che Olivia Ghezzi crea anche abiti da sposa: si tratta di abiti bon ton, molto particolari nella loro semplicità. Maya chiede l’aiuto della stilista per scegliere l’abito dei suoi sogni: la ragazza si sposertà a settembre in un vigneto, e Olivia propone tre bellissimi abiti. Olivia, poi, fa al pubblico di Detto Fatto una sorpresa: da novembre è fidanzata con Gambi!

Detto Fatto, i tutorial del 9 febbraio 2017: consigli per San Valentino

A Detto Fatto tornano Titti e Flavia, ma stavolta non ci parlano dei consigli per la pulizia della casa. Tra poco è San Valentino, e Titti e Flavia ci spiegano come preparare una romantica tavola per una cenetta con la nostra metà.