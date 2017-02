Elodie canta Quando finisce un amore stasera giovedì 9 febbraio 2017 per la serata delle cover!

Elodie a Sanremo 2017, canta per la serata delle cover Quando finisce un amore. Nella prima serata di martedì 7 febbraio 2017 grande esordio sul palco dell’Ariston per Elodie Di Patrizi, che si esibisce per seconda sul palco. Dopo la bellissima esperienza lo scorso anno ad Amici, il talent di Maria De Filippi, dove ha raggiunto il secondo posto, si è presentata a Sanremo con il brano Tutta colpa mia di E. Marrone, O. Angiuli, G. Pollex e F. Cianciola.

La dedica di Emma Marrone per Elodie.

Esibizione molto gradita dal pubblico e dall’amica di sempre Emma Marrone che fa una dedica ad Elodie, scrivendo un affettuoso tweet “Orgogliosa di te“, ha scritto sul suo profilo, condividendo con i fan tutta la sua commozione. Per poi aggiungere, una volta finita l’esibizione: “Mi hai regalato un sogno. Grazie”. “La prima persona che ho chiamato dopo l’esibizione è stata Emma”, ha confidato Elodie ai microfoni di Radio 2.

Elodie canta Quando finisce un amore stasera giovedì 9 febbraio 2017.

Elodie per la serata di stasera dedicata alle cover di Sanremo 2017 ha scelto la canzone “Quando finisce un amore”, uno dei brani più amati di Riccardo Cocciante, pubblicato per la prima volta nel 1974 all’interno dell’album «Anima». “Spero di portare sul palco dell’Ariston quella stessa grinta” ha detto Elodie. Tra le versioni più celebri di questa canzone c’è quella interpretata da Mia Martini nel 1975.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Askanews ha dichiarato in merito alla scelta del pezzo:”Volevo mettermi in gioco facendo qualcosa che fosse anche energicamente difficile, è una canzone dove c’è tutto: c’è emozione, teatro, c’è la semplicità della scrittura che poi diventa la difficoltà della canzone, perchè non c’è una vera melodia e un ritornello. E’ una prova molto difficile, ma io non so se potrò in futuro tornare a Sanremo quindi voglio andare lì e fare il massimo che posso fare”.