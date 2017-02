Festival di Sanremo 2017: Fabrizio Moro interpreta “La leva calcistica della classe 68”

Festival di Sanremo 2017: Fabrizio Moro con “La leva calcistica della classe 68”. Si è dato ufficialmente il via alla 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017. Stasera andrà in onda la terza serata dedicata alle cover, dove brani di grandi artisti verranno reinterpretati dai cantanti in gara. Per la serata delle cover di Sanremo 2017 Fabrizio Moro ha scelto una delle canzoni più belle di Francesco De Gregori, “La leva calcistica della classe ’68”. Il brano, che racconta il provino di un ragazzino di 12 anni in una squadra di calcio, è stato scritto nel 1980 ed è contenuto nell’album «Titanic», uscito nel 1982. Esiste anche una versione di questa canzone interpretata da Massimo Ranieri e incisa nel disco «Sogno e son desto».

Festival di Sanremo 2017: grande interpretazione di Fabrizio Moro con Portami via.

Per quanto riguarda il brano di Fabrizio Moro per Festival di Sanremo 2017 è un’intensa e accorata richiesta d’aiuto. Scritto pensando a sua figlia. Portami via parla di un uomo in bilico che, in una fase buia della sua esistenza, chiede di essere supportato per non cadere nel vuoto dei suoi stessi fantasmi. Solo affidandosi ai suoi affetti, l’essere umano può sperare di uscire da quella gabbia fatta di paure e incertezze che è parte integrante della realtà odierna. Questo il messaggio del testo, che, oltre a quella di Fabrizio Moro, porta la firma di Roberto Cardelli. Fabrizio Moro con Portami via a Sanremo 2017 ha superato ancora una volta una bella prova come autore e interprete. Fabrizio Moro è un habitué del Festival di Sanremo: le sue partecipazioni sono giunte ormai a quattro come interprete e due come autore, disseminate nel corso di un decennio di carriera.