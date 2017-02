Fiorella Mannoia racconta l'amore per Carlo di Francesco!

Fiorella Mannoia parla dell’amore per Carlo di Francesco. Ottimo esordio per Fiorella Mannoia nella prima puntata del Festival di Sanremo 2017, con la canzone Che sia benedetta. Interpretazione intensa, che ha convinto il pubblico dell’Ariston e quello da casa. La cantante nojn amante del gossip, si è raccontata al settimanale Vanity Fair, ed ha rivelato qualcosa di importante, che per un decennio è riuscita a tenere sefreta, vivendo all’ombra dei riflettori il suo amore. Nel corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo ha finalmente svelato il nome dell’uomo che da 10 anni la accompagna sentimentalmente, ed è un nome noto a molti.

Fiorella Mannoia e l’amore per di Francesco.

Della sua privata non si è mai saputo molto. Riservata, elegante, bravissima: la cantante italiana ha regalato una performance straordinaria durante la prima serata del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione si è raccontata un po’ al settimanale ‘Vanity Fair‘, parlando anche dell’amore e della relazione con Carlo di Francesco, suo produttore e arrangiatore 36enne. “Sì, c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha detto Fiorella.

L’ultimo periodo per l’artista non è stato per niente facile: sua mamma è infatti scomparsa da poco. “A quel distacco non si è mai pronti. Sì, risali sul palco. Sì, la musica riprende. Ma il vuoto rimane. ‘Ogni domenica con te’, da ‘Combattente’, ancora non riesco a farla dal vivo, ma è per quelle domeniche che trascorrevamo insieme. Le prime dopo la sua morte le ho superate immobile”.

L’annuncio della loro relazione ha stupito molto, per la differenza d’età di 26 anni che li separano, lei ne ha 62 anni e lui 36. Alla domanda sul fatto che il desiderio possa cambiare dopo i 60 anni, la Mannoia risponde:”Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.