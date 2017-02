Gigi D'Alessio canta la cover Immensità di Don Bachi stasera a Sanremo 2017!

Gigi D’Alessio canta stasera la cover Immensità di Don Bachi. Alla sua sesta apparizione al festival, Gigi D’Alessio torna in gara a Sanremo 2017 con il brano “La prima stella”. D’Alessio si è raccontato a Repubblica ed ha rivelato l’origine della canzone:”Da un fatto ricorrente che credo appartenga un po’ a tutti. Alzare gli occhi al cielo in una notte qualsiasi e accorgerci che la stella più luminosa calamita i nostri pensieri, illudendoci che lo sguardo sia rivolto a una persona amata e perduta per sempre”. La persona che non c’è più nella fotografia citata nel suo brano è la madre, che il cantante ha perso quando aveva diciannove anni.

Gigi D’Alessio canta Immensità a Sanremo 2017.

Una lettera a cuore aperto rivolta a sua madre Antonietta, venuta a mancare quando Gigi D’Alessio era appena diciottenne. Quante cose la madre di Gigi non ha potuto vedere della vita del figlio, che lui le racconta. Nella serata di stasera del Festival di Sanremo 2017 dedicata alle cover, Gigi D’Alessio si esibirà sulle note de L’immensità, celebre brano di Don Backy, risalente proprio all’anno della sua nascita (1967).

Gigi D’Alessio si racconta in una videointervista a Tiscali.

Gigi D’Alessio è un fiume in piena nella videointervista rilasciata a Tiscali. Il cantautore si è sfogato con i giornali e i siti di gossip, rei, a suo dire, di scrivere molto volte cose non vere sul suo conto: “Viviamo in un mondo dove il gossip prevale su tutto. Se Anna fosse venuta qui al Festival magari avrebbero detto che l’avevo fatto perché volevo farmi pubblicità facendomi fotografare con lei. Allora le ho detto di godersi Sanremo guardandolo da casa e magari di venire qui l’ultimo giorno, in modo da andare a mangiarci poi qualcosa insieme e di tornare insieme a casa”, ha detto.

“Quello che mi dà fastidio è il gossip inventato. Un giorno ci fanno lasciare, il giorno dopo siamo di nuovo insieme, poi siamo in crisi, poi lei è incinta. Ho capito che il gossip funziona come gli aquilotti che stanno nel nido e aspettano che la mamma porti loro da mangiare. Ho capito che il gossip va alimentato: o le notizie te le inventi tu o se le inventano loro. E fanno solo danni. E ti ritrovi passare intere giornate rispondendo alle telefonate di amici o parenti preoccupati per questo o per quello. Per fortuna ormai la gente ha capito che i giornali scrivono tante str****te”, ha concluso Gigi.