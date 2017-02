Guida Tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di venerdì 10 febbraio 2017

Guida tv completa di venerdì 10 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 10 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2017. Su Canale 5, invece, vedremo il film Gravity. Vediamo la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di venerdì 10 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2017. Tornano Carlo Cont e Maria De Filippi con una nuova super serata del Festival più atteso dell’anno. I venti campioni rimasti in gara si esibiscono, e quattro verranno eliminati. Ci sarò, inoltre, la finale delle Nuove Proposte. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv Hawaii Five – 0. Una ragazza viene rapita in Afghanistan, ed il caso è molto complesso… Nel secondo episodio, il Five indagano su un omicidio avvenuto su di un bus, mentre si stava svolgendo una rapina.

Su Rai 3 andrà in onda il film Il cuore nel pozzo. Il film è ambientato nel 1945 a Istria dopo la caduta del fascismo. I partigiani di Tito marciano verso Trieste per prendere i territori italiani. Novak è uno dei partigiani e cerca di ritrovare il figlio Carlo, avuto da una donna italiana che aveva violentato anni prima…

La guida tv di venerdì 10 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quarto Grado. Tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con le indagini su alcuni casi di cronaca e di attualità. Su Canale 5 andrà in onda il film Gravity. Ryan Stone affronta una missione nello spazio. Assieme a lei sullo shuttle c’è l’astronauta Matt Kowalsky. Nello spazio c’è un incidente: un missile russo ha colpito un satellite, provocandone l’esplosione che ha causato la distruzione di altri satelliti. La presenza di detriti che si muovono ad alta velocità fa sì che Rayan e Matt debbano rientrare…

Su Italia 1 vedremo ll film Warm Bodies. Uno zombie si aggira intorno ad un aeroporto e brama carne umana, in particolar modo il cervello. R e un branco di zombie riescono ad attaccare un gruppo di persone ma R si innamora di una ragazza del gruppo, Julie. Il fidanzato della ragazza spara agli zombi, ma R lo uccide e mangia il suo cervello…

Guida tv: i programmi tv di venerdì 10 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Venerdì 10 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il film La patata bollente. Bernardo Mambelli una notte salva dall’aggressione di alcuni fascisti un ragazzo, Claudio. Il ragazzo è ferito, e Bernardo lo porta a casa sua per farlo riposare. Una volta guarito, Claudio torna alla propria vita ma viene nuovamente preso di mira dai fascisti.