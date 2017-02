Isola dei famosi 2017, il daytime, le news e le anticipazioni al 9 febbraio 2017

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi 9 febbraio 2017. Sull’Isola dei Famosi 2017 tutti i naufraghi si danno da fare e cercano di rendersi utili. Raz Degan ha trovato un ceppo di legna abbastanza grande per poter alimentare il fuoco, e resta buona parte della giornata a controllare che questo non si spenga. Samantha ha creato un vialetto ornato di conchiglie sui lati, anche se Raz teme che di notte qualcuno possa farsi male. Intanto c’è chi si prodiga per preparare i pasti. Giulio ha catturato un granchio, e Giulia lo prepara arrosto per colazione. Per pranzo, i naufraghi preparano del riso, che servono in gusci di ricci utilizzati come ciotole. Raz, intanto, continua a sorvegliare il fuoco: il modello israeliano è molto attivo ed è considerato da tutti un punto di riferimento.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ancora tensioni tra Nathaly e Nancy.

Eva prova a convincere Nathaly a chiarirsi con Nancy ma senza successo. Nathaly non riesce a superare la nomination avuta a causa del voto di Nancy. Nathaly preferisce stare da sola e va in cerca di ricci. Le due riusciranno a chiarirsi? Lo scopriremo nel daytime di oggi pomeriggio!