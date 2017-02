Pensioni anticipate, le precisazioni del Ministro Poletti. In attesa dei decreti attuativi che saranno predisposti entro i primi giorni del mese di marzo, il Ministro del lavoro Poletti ha illustrato alcuni dettagli sulle modalità di funzionamento della misura per le pensioni anticipate, l’Ape. Poletti a DiMartedì ha chiarito che le prime richieste di pensionamento potranno iniziare già a partire dal mese di maggio.

Poletti illustra il meccanismo dell’Ape.

Il Ministro Poletti ha chiarito che per accedere alla misura per le pensioni anticipate, detta Ape, bisognerà recarsi all’Inps che effettuerà i dovuti calcoli in base alla situazione specifica del richiedente. Il Governo, frattanto, avrà già stipulato delle convenzioni con banche ed assicurazioni, offrendo lo stesso trattamento, in modo che il lavoratore abbia un ampio numero di istituti a cui potersi rivolgere.

Il richiedente, dunque, potrà scegliere il referente economico, essendo certo che gli verrà applicato in ogni caso ovunque lo stesso tasso d’interesse. Poletti ha anche aggiunto che tale convenzione con le banche potrebbe essere realizzata in modo tale che i tassi d’interesse siano gli stessi indipendentemente dagli assegni percepiti dal lavoratore.

Il ministro Poletti ha specificato che lo Stato sosterrà la metà dei costi degli interessi ed dell’assicurazione. “Questo è un elemento di vantaggio per chi va in pensione in questo modo”, ha sottolineato Poletti. L’Ape volontaria rimane comunque una scelta che il cittadino, dopo una valutazione personale, può decidere di compiere oppure no.

Il Ministro ha anche precisato che in caso di premorienza del cittadino che ha sottoscritto l’Ape, l’assicurazione stipulata all’atto del pensionamento anticipato garantisce la restituzione di quanto dovuto alla banca. “Il rapporto tra quel cittadino e quell’atto è esclusivamente suo”, ha chiarito Poletti. Non esisteranno problemi per le pensioni di reversibilità, eredità od altro.