Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le riforma delle pensioni non è a rischio a giudicare dalle affermazioni del Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, a DiMartedì. Poletti ha precisato che l’Italia non si trova in una fase di crisi economica paragonabile a quella in atto nel 2011, che portò alla contestata riforma delle pensioni Monti-Fornero. “La Banca Centrale Europea è attiva ed è in grado di lavorare intorno al tema della sostenibilità del debito degli Stati”, ha precisato il Ministro, che, però non ha nascosto che l’economia globale vive un momento d’incertezza.

“Noi abbiamo un grande debito”, ha affermato Poletti, “ma quello italiano, nelle dinamiche che abbiamo affrontato in questi anni, è un debito sostenibile”. Il Ministro ha puntualizzato, dunque, che il debito italiano, pur dovendo essere ridotto e dovendo lavorare in tal senso, è sostenibile.”Oggi è il quadro generale che incide sull’Italia”, ha chiarito.

Pensioni e privilegi acquisiti. Le dichiarazioni del Ministro Poletti.

Il Ministro Poletti nel corso dell’intervista rilasciata a DiMartedì, ha affrontato il tema delle pensioni e dei privilegi acquisiti. Poletti ha ribadito che le pensioni in essere non possono essere toccate, viste anche le sentenze della Corte Costituzionale in merito. In sostanza, i privilegi pensionistici, in quanto situazioni di fatto, non possono essere colpiti da provvedimenti retroattivi, ha chiarito il Ministro del lavoro.

Pensioni anticipate, Ape.ha

Il Ministro Poletti a DiMartedì ha parlato anche di pensioni anticipate ed Ape, chiarendo che affinché la misura possa partire il 1° maggio, come stabilito nella Legge di Bilancio 2017, per motivi burocratici i decreti attuativi dovranno essere predisposti entro i primi giorni del mese di marzo. Il Governo ha la volontà di rispettare i tempi stabiliti, ha spiegato Poletti.