Riforma pensioni, oggi 9 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, lavoro, fisco, opzione donna, fondi pensione

Riforma pensioni, oggi 9 febbraio 2017: le ultime novità. Sul fronte pensioni e previdenza, l’onorevole Nino Oddo ha presentato all’Ars un emendamento alla finanziaria per l’istituzione di un fondo previdenziale per i dipendenti delle camere di commercio. Secondo quanto riporta il sito Telesud3.com il deputato regionale del Psi Nino Oddo ha presentato un emendamento alla Legge Finanziaria sulla “Istituzione di un fondo pensioni a termine delle Camere di Commercio siciliane che, a differenza di quando avviene nel resto del paese, fungono anche da enti previdenziali dei loro ex dipendenti. L’iniziativa dell’onorevole Oddo si inserisce nell’ambito della riforma del sistema camerale voluto dal governo nazionale che portato al dimezzamento del diritto annuale, unica fonte di sostentamento delle camere di commercio, che ha messo in discussone la tenuta del sistema camerale.

Fondi pensioni, la proposta dell’onorevole Oddo.

La proposta realtiva ai fondi pensione, in particolare l’emendamento di Oddo punta proprio a dare una soluzione al futuro previdenziale dei dipendenti delle Camere di Commercio tramite l’istituzione di un Fondo garantito di beni immobili di proprietà delle stesse. Nel testo si legge che è istituito il Fondo di quiescenza per il personale delle Camere di Commercio della Sicilia, a cui è riconosciuta autonomia gestionale e funzionale, mentre viene specificato che la consistenza iniziale del Fondo è costituita dalle risorse finanziarie, disponibilità liquide, titoli e altre forme di investimento, accantonate dalle Camere di Commercio, nonché dal patrimonio immobiliare e mobiliare camerale. Tra le altre cose, al Fondo sono versate le ritenute applicate al personale e i contribuiti previdenziali e assistenziali operate mensilmente dalle camere e che allo stesso affluiscono, per la copertura del fabbisogno pensionistico, risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato e dal Fondo Perequativo istituito presso l’Unioncamere nazionale.

Fondi pensione, le news da Assofondipensione.

Le ultime news sul fronte fondi pensione vengono fornite da Assofondipensione, che pur ritenendo un’eventualità remota il rischio che i versamenti ai fondi pensione possano essere coinvolti nei salvataggi bancari, sollecita un intervento chiarificatore del legislatore sul D.Lgs 180/2015 che ha introdotto in Italia il cosiddetto bail-in. L’Associazione, che rappresenta 32 fondi pensione di categoria a cui aderiscono oltre due milioni di iscritti, ricorda che il patrimonio dei fondi stessi è al sicuro, così come le varie forme di risparmio gestito, che non possono essere coinvolte anche se la banca dovesse fallire.

La questione riguarda le somme liquide che vengono temporaneamente depositate presso le banche per essere poi investite nei fondi pensione. In assenza di un’esplicita protezione nel testo della normativa sul bail-in, la questione resta aperta. In ogni caso questa liquidità rappresenta una quota minimale del patrimonio dei fondi pensione, tale da non pregiudicare le posizioni dei singoli lavoratori. Assofondipensione sottolinea che per depositare la liquidità vengono selezionati istituti bancari di comprovata solidità. Senza contare che in caso di bail-in esistono molti livelli di coinvolgimento nel salvataggio (azionisti della banca, sottoscrittori di obbligazioni della banca, etc.), prima di arrivare alla liquidità dei depositi eccedente i 100mila euro protetti dal Fondo Interbancario di garanzia.

Le risposte della Covip sui fondi pensione.

Della questione sono state investite le Autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Covip. “Sulla base di tali approfondimenti – ha risposto la Covip ad Assofondipensione -, in particolare, si è riscontrato che la protezione delle risorse dei fondi pensione detenute presso una banca sottoposta a risoluzione non sarebbe completa. In particolare, non sarebbe possibile sottrarre agli effetti dei bail-in riguardante detta banca le disponibilità liquide ad essa affidate. E’ emersa pertanto l’esigenza di un intervento normativo volto ad introdurre un meccanismo di protezione idoneo a porre al riparo dagli effetti del bail-in anche tali disponibilità, essendo convincimento condiviso da entrambe le Autorità che tale vuoto non possa essere colmato con interventi di tipo amministrativo. Considerata la rilevante funzione previdenziale assolta dai fondi pensione, la Commissione si è, pertanto, immediatamente fatta portatrice di siffatta istanza nelle sedi competenti, sottoponendo possibili soluzioni alla valutazione dei Ministeri vigilanti”.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime notizie.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, le ultime notizie vengono fornite dal sito Pensionioggi, che sottolinea come le imprese potranno contribuire a finanziare le uscite anticipate con l’APE. Il progetto degli anticipi pensionistici che partirà ufficialmente il 1° maggio 2017 introduce, infatti, una previsione che può aiutare a contenere i costi dell’anticipo pensionistico per i lavoratori: i datori di lavoro del settore privato (sono escluse le amministrazioni pubbliche), gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà settoriali potranno, con il consenso del lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell’APE un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento. Il meccanismo dovrà essere meglio delineato nelle disposizioni attuative ma sarà un ulteriore strumento a disposizione delle imprese per incentivare il ricambio generazionale oppure per spedire in pensione la forza lavoro più anziana.

Pensioni, lavoro, voucher, le ultime dichiarazioni di Davide Baruffi.

Il punto su pensioni, lavoro e voucher viene fatto dall’onorevole Davide Baruffi, membro della commissione lavoro alla camera, in alcuni post su Facebook è tornato a parlare di pensioni, lavoro e voucher. Per Baruffi “la legge elettorale è essenziale, ma per la vita della persone l’AgendaSociale lo è ancora di più. Attuare i provvedimenti finanziati con la legge di bilancio (es. pensioni), completare alcune riforme sociali (povertà, autonomi, ecc.), chiudere il Ccnl per la Pa, correggere alcuni provvedimenti (voucher, appalti, ecc.) è necessario adesso, senza rinvii.

Per quel che attiene al lavoro ed i voucher Baruffi dichiara: “Ci sono alcune indicazioni positive da parte del Governo. Provo a riassumere:1) La tracciabilità è necessaria ma insufficiente; 2) Bisogna ripristinare la natura accessoria e l’occasionalità dell’istituto (noi diciamo “meramente occasionale”); 3) Il problema non è tanto l’utilizzo “domestico” ma quello delle imprese: è lì che si bisogna chiudere il rubinetto;4) Si parte dalle proposte in discussione alla Camera (ampiamente convergenti) e, se necessario, si fa un decreto che recepisca i contenuti per accelerarne l’approvazione. Aggiungo un altro punto: è irragionevole che qualcuno compri voucher e li tenga nel cassetto per mesi (con tutti gli abusi che ciò può comportare). Trattandosi di un prodotto delicato e residuale, quando lo compri lo usi. Diciamo con una scadenza analoga ai prodotti freschi, non a lunga conservazione”.

Pensioni, fisco, seconda fase della riforma.

Sul fronte ficso, l’attuale sistema di detrazioni favorirebbe i contribuenti e famiglie a reddito medio o alto, questo è quello che rileva una ricerca della Cisl, che ha elaborato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2015 di lavoratori dipendenti e pensionati che lo scorso anno si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale (Caf). Secondo la confederazione guidata da Annamaria Furlan il sistema premia infatti i redditi tra 70-75mila euro. Fino a 20mila euro, a usufruire delle detrazioni è solo il 40% del campione (quasi il 60% tra 35-80mila).

Ci sono “due aspetti critici”, sostiene il sindacato: i “limitati effetti redistributivi” delle detrazioni per tipologia di spesa e carichi familiari e “l’accentuarsi delle diseguaglianze” legate a fattori di età, genere e settore lavorativo, frutto di una transizione demografica complessa che impone la necessità di una rivisitazione degli strumenti di sostegno fiscale; l’attuale sistema finisce dunque per “favorire principalmente i contribuenti e le famiglie a reddito medio o alto, non colpiti dal fenomeno dell’incapienza, o dove si concentra il maggiore numero di figli”.

Lo studio evidenzia come le detrazioni per familiari a carico finiscano per essere molto poco utilizzate dai giovani (tra i soggetti con meno di 36 anni sono meno del 40% i contribuenti che presentano almeno un familiare a carico), dalle donne (ne usufruiscono il 36% delle contribuenti a fronte del 46% dei maschi) e dagli anziani ultrasessantacinquenni (meno del 30% presenta un familiare a carico). La Cisl propone una riforma fiscale contro le diseguaglianze.

Riforma pensioni, la fase due del confronto.

Sul fronte pensioni, la Cisl chiede anche un nuovo tavolo di confronto tra l’esecutivo e le parti sociali per proseguire nella fase due della riforma pensioni. In particolare a sollecitarla è il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan, che in attesa dei decreti attuativi della riforma pensioni, tra cui l’anticipo pensionistico, chiede di “riaprire il tavolo sul lavoro e previdenza per realizzare la seconda parte dei temi indicati nell’accordo dello scorso anno, in modo particolare la questione dei giovani”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, ultime news.

Rossella Lo Iacono, del comitato Opzione donna ultimo trimestre 1957-1958, dichiara in proposito in uno degli ultimi post su Facebook:”Buongiorno mentre aspettiamo la circolare inps per l’avvio delle domande di Opzione Donna, possiamo affermare che noi abbiamo contribuito in favore dei giovani lasciando i nostri posti a loro …orgogliose di averlo fatto !!”

Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.