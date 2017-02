Riforma delle pensioni, le ultime novità. Il pressing dei sindacati per ottenere l’avvio della seconda fase del confronto sulle pensioni ha dato i suoi frutti. Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 e dell’avvio delle misure in essa inserite sulle pensioni, l’obiettivo dichiarato delle parti sociali è stato quello di proseguire il confronto con l’esecutivo per affrontare alcuni nodi rimasti ancora da sciogliere. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, qualche giorno fa aveva chiarito: “E’ importante aprire la ‘fase due’ del confronto governo-sindacati sulle pensioni, per affrontare anche il tema della pensione di garanzia per i giovani e per i lavori poveri o discontinui, la flessibilità in uscita tenendo conto della diversa aspettativa di vita, una diversa rivalutazione delle pensioni in essere”.

Riforma delle pensioni: inizia la fase due.

“Ancora nessuna novità dal Governo” sulle convocazioni dei tavoli su PA, pensioni e sul lavoro”, affermava Carmelo Barbagallo a margine della conferenza di organizzazione della FenealUil in corso a Roma, qualche giorno fa. “Non vorrei che il Governo nel frattempo pensasse ad altro”, ha aggiunto.

Così non è stato, in quanto, come riportato da Adnkronos, il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ha convocato per il 21 febbraio prossimo alle 16 i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo. Nel corso dell’incontro si farà il punto della situazione sugli interventi già attivi sulle pensioni e si inizieranno ad approfondire i temi rimasti ancora in sospeso.