Festival di Sanremo 2017: successo o insuccesso per Alessio Bernabei sul palco dell’Ariston?. Il Festival di Sanremo 2017 ha dato il via alla sua 67esima edizione. Tanti gli ospiti ma soprattutto grandi protagoniste le canzoni, la musica e lo show. La pagelle di Domenico Naso, in queste prime serate segna già i bocciati, tra cui ci sono i nomi di Ron e Bernabei e i promossi con Fiorella Mannoia. Per Alessio Bernabei la sfida è dura non arrivando nemmeno alla mediocrità con un 4,5. La sua viene purtroppo definita un’esibizione disastrosa. “Pezzo non efficace quanto quello dello scorso anno. Ha l’opportunità di rifarsi nelle prossime serate ma è dura assai, quest’anno” afferma Domenico Naso. Intanto, Intervistato da Radio Festival, Alessio spiega di non aspirare al podio e ironizza sulla possibilità di occupare l’ultimo posto in classifica. Del resto, il posizionamento dello scorso anno, gli ha fruttato vendite eccellenti sia con l’album che con il singolo e non si potrebbe chiedere di meglio.

Festival di Sanremo 2017: nella serata delle cover Alessio Bernabei in “Un giorno credi”.

Durante la serata di Sanremo 2017 dedicata alle cover la scelta di Alessio Bernabei è caduta sul brano “Un giorno credi”. Riguardo a questa scelta l’ex voce dei Dear Jack ha dichiarato: “L’ho scelta perché adoro la musica degli Anni 70”. Canzone pubblicata nel 1973, era firmata ed eseguita da Edoardo Bennato, affiancato nella stesura del testo da Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Il brano era inserito nell’album «Non farti cadere le braccia», disco d’esordio di Bennato che conteneva pure «Campi Flegrei» e «Rinnegato», ma anche in «I buoni e i cattivi», uscito nell’anno successivo.