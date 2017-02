67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di giovedì 9 febbraio 2017: «Se tu non torni» – Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 annunciano che questa sera – giovedì 9 febbraio 2017 – durante la serata dedicata alle cover, Michele Zarrillo si esibirà in una personale interpretazione di un brano che parla di un amore fuggito e della speranza che resta ancora viva nel cuore di chi aspetta. Si tratta di ‘Se tu non torni’, canzone presentata nel 1994 da Miguel Bosè al Festivalbar facendola diventare una delle hit di quell’estate. La vittoria fu praticamente scontata e, per la terza volta, l’artista iberico si aggiudicò la manifestazione. Zarrillo – in gara a Sanremo nella sezione Big – ha scelto di rendere omaggio al cantante, attore e compositore spagnolo che ha avuto un grande successo anche in Italia.

«Cantando un cuore innamorato Zarrillo incanterà il pubblico?» 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di giovedì 9 febbraio 2017.

‘Se tu non torni’ è stata scritta da Lanfranco Ferrario e Massimo Grilli, e racconta la storia di un cuore innamorato che attende e che spera nel ritorno del suo amore. «Se tu non torni non torneranno i bei tramonti e resterò con me a contemplare la sera». Così – secondo le anticipazioni e news di Sanremo 2017 – Michele Zarrillo tenterà di lanciare il suo incantesimo sul pubblico del Teatro Ariston abbinando alla sua ‘Mani nelle mani’ un brano che decretò il successo italiano di un grande interprete del pop internazionale europeo. ‘Se tu non torni’ è stata tradotta in spagnolo dallo stesso Miguel Bosè che, a qualche anno di distanza, ne ha proposto una nuova versione nella quale duetta con Shakira.