67ª Edizione del Festival della Canzone italiana Sanremo 2017, la diretta della terza puntata del Festival di questa sera giovedì 9 febbraio 2017. Stasera, giovedì 9 febbraio 2017 va in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35 la terza puntata della kermesse sanremese, quella dedicata alle cover. Sanremo 2017 è presentato per la terza volta consecutiva da Carlo Conti affiancato quest’anno da un’impeccabile Maria De Filippi. Sul palco stasera le cover e la sfida tra i sei big a rischio eliminazione. Ospiti il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna ‘Mariele Ventre’, Mika, Alessandro Gassmann e Marcio Giallini, e la coppia comica Luca e Paolo.

22:35 – E arriva il momento del primo grande ospite internazionale: Carlo Conti presenta Mika! Ingresso trionfale dalla cima della scalinata, con grande effetto. Conti e Mika ricordano l’esibizione di Mika al Teatro Ariston dieci anni fa, sempre. “Non c’è altro posto nel mondo che ti dà le farfalle nella pancia“, chiosa l’artista anglo libanese. Il primo numero è un discorso immaginario con la ‘Signora’ orchestra, che risponde alle domande del cantante con le melodie dei suoi strumenti. Approfitta inoltre per lanciare un messaggio di uguaglianza, con un riferimento all’arcobaleno: “Se qualcuno ha paura dei colori lo lasciamo senza musica“. Poi si passa al medley: Grace Kelly al pianoforte, Good Guys con un coro di venti elementi, Boum Boum Boum con quattro musicisti sul palco.

22:20 – Carlo chiede a Maria qual è la sua canzone del cuore, lei risponde ‘Il Ragazzo della Via Gluck‘, che però evita di cantare…. Si procede col sesto campione in gara, Alessio Bernabei che omaggia – con il codice 06 – Edoardo Bennato e la sua ‘Un Giorno Credi’.

22:10 – Intermezzo comico affidato a Maurizio Crozza con la sua Copertina. Entra in scena vestito da Papa Francesco e scherza su Keanu Reeves e su canzoni e concorrenti. In seguito punzecchia i conduttori sulla di programmazione concorrenziale e paragona la serata delle cover al susseguirsi dei governi italiani: in effetti Gentiloni è una cover di Renzi! “Sulla nostalgia tu ci hai costruito una carriera, Carlo. Tale e Quale, I Migliori Anni.. anche Maria adora il passato. Maria ama così tanto il vintage che si è sposata Maurizio Costanzo!”. Il monologo va avanti sul soggetto della nostalgia e sullo scontro generazionale. Il comico ligure chiude con una citazione che parla dei difetti della nuova generazione e della degenerazione dei ragazzi. Alla fine rivela che è di Platone!

22:05 – È tempo di ritornare alla competizione. Sul palco c’è ora Fiorella Mannoia. Il brano che interpreta è ‘Sempre e per sempre‘, di Francesco De Gregori. Il suo codice è lo 05.

22:00 – Maria De Filippi presenta la La Orquesta Reciclados De Cateura, orchestra paraguayana di sessanta elementi che ricava gli strumenti dalla spazzatura. Si esibiscono con Libertango.

21:50 – Primo momento Tutti Cantano Sanremo, dedicato all‘ostetrica Maria Pollacci che ha fatto nascere ben 7.642 bambini. Maria ne racconta la storia e Carlo le chiede la sua canzone del cuore. Che non può essere che ‘Tutte Le Mamme’! Pubblicità.

21:40 – Con la sua voce potente Al Bano intona ‘Pregherò‘ – la cover dell’evergreen di E. B. King ‘Stand by me’ messa a punto da Don Backy per Adriano Celentano. Superba interpretazione. Codice 04.

21:35 – Ci si muove ancora sul territorio dell’intensità, con la seconda interpretazione, quella di Ermal Meta, che ripropone uno straordinario brano di Domenico Modugno, ‘Amara Terra mia‘. Subito dopo Lodovica Comello si cimenta niente popo’ di meno che con Mina: ‘Le mille bolle blu‘!

21:30 – E parte la serata delle cover. Inizia – con il codice 01, Chiara, con il suggestivo e intenso brano di Zucchero, ‘Diamante‘. Molto sentita l’interpretazione di Chiara. Al violino, il polistrumentista Mauro Pagani, noto tra l’altro per aver fatto parte della prima formazione della PFM.

21:25 – Il Piccolo Coro dell’Antoniano sceglie come propria canzone ‘Che sarà‘ e la interpreta con la consueta bravura! I bambini ricevono i complimenti di Carlo e Maria ed escono fra scroscianti applausi!

21:20 Carlo chiede a Maria De Filippi: “Ma tu che bambina eri?” E Maria: “Mi facevano fare tanto sport, mi facevano stancare”. Carlo: “A proposito di bambini, sai che quest’anno lo Zecchino d’Oro compie sessant’anni?” E aggiunge: “E lo sai che il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna non è mai stato ospite a Sanremo?” E coglie al volo l’occasione per presentare il famoso coro creato da Mariele Ventre, il Coro dello Zecchino d’Oro. Il Coro si esibisce in un medley dei più grandi successi della manifestazione canora dei bambini in Italia: da ‘Volevo un gatto nero‘ al ‘Valzer del Moscerino‘ a ‘Popoff‘ al ‘Coccodrillo come fa‘

21:15 – Vengono eliminati Tommaso Pini e Valeria Farinacci. Per le Nuove proposte una finale tutta al maschile, commenta Carlo Conti.

21:10 – Carlo Conti: «Sarà una serata lunghissima!» e «Stop al televoto!»

20:50 – Carlo Conti dà il via al televoto e la serata si apre con la sfida fra i giovani. Sul palco Maldestro e la sua ‘Canzone per Federica’, seguito da Tommaso Pini che canta ‘Cose che danno ansia’. Ecco poi Valeria Farinacci con ‘Insieme’. Chiude la tornata Lele (Oramai), ex concorrente di Amici.