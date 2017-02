Sanremo 2017, i look della terza serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017

Festival di Sanremo 2017, al via la serata delle cover! Carlo Conti ha dato il via alla speciale serata dedicata alle cover delle più belle canzoni della musica italiana. Quella di stasera è una puntata divertente, colorata, riccha di emozioni che solo i grandi successi italiani sanno regalare. A proporre questi grandi successi sono i 16 Big che non sono a rischio di eliminazione, che si divertono a proporre la loro interpretazione di una canzone a loro scelta.

Sanremo 2017, i look della terza serata di oggi 9 febbraio 2017.

Maria De Filippi fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston con un abito corto al ginocchio con sfondo nero e fantasia floreale colorata. L’abito presenta delle balze ed è impreziosito da un prezioso gioiello che Maria porta al collo.