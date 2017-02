Sanremo 2017: il racconto della seconda serata dell'8 febbraio 2017

Sanremo 2017, il racconto della seconda puntata dell’8 febbraio 2017. In onda ieri sera in prima serata su Rai 1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2017. Nella serata di mercoledì 8 febbraio 2017 ancora grandi ospiti e musica per il 67esimo Festival della Canzone Italiana insieme a Carlo Conti e Maria De Filippi. Il Festival si è aperto con le Nuove Proposte: Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi, Leonardo Lamacchia. I big in gara nella serata di ieri: Sergio Sylvestre, Bianca Atzei, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Paola Turci, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Chiara, Raige & Giulia Luzi.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2017 si è aperta con la sfida tra le nuove proposte. Marianne Mirage ha cantato “Le parole fanno male”, seguita da Francesco Guasti con la canzone “Universo”, da Federico Braschi con “Nel mare ci sono i coccodrilli”. e Leonardo Lamacchia autore “Ciò che resta”. In finale tra le nuove proposte andranno Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia. Immancabile la copertina di Maurizio Crozza che ha imitato il presidente Mattarella. Grande ospite della serata il campione di calcio Francesco Totti, vero mattatore, intervistato da Carlo e Maria. Diverse le gag sul calciatore romanista, spigliato e a suo agio davanti alle telecamere.

Ospite della serata anche Robbie Williams che ha baciato sulle labbra Maria De Filippi. Ad emozionare ieri sera è stata Giorgia, con il suo medley dei grandi successi portati proprio sul palco dell’Ariston. Grande momento anche l’arrivo della star Keanu Reeves che ha mostrato le sue abilità al basso. Ad accedere alla serata delle Cover di stasera saranno: Chiara, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paola Turci, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Michele Bravi e Sergio Sylvestre. A rischio eliminazione: Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei, Raige e Giulia Luzi. Stasera una nuova puntata del Festival della 67esima Canzone Italiana.