Sanremo 2017, Francesco Gabbani canta Occidentali’s Karma. Francesco Gabbani è tornato su quel palco dove lo scorso anno non solo si è aggiudicato il primo posto tra le Nuove Proposte ma ha anche vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo ed il Premio della Critica Mia Martini con Amen. Quest’anno Francesco ha presentato a Sanremo Occidentali’s Karma, un brano scritto insieme al fratello Filippo Gabbani, a Fabio Ilacqua e a Luca Chiaravalli. La canzone è orecchiabile, vivace e con un testo ben scritto e ricco di significato: Occidentali’s Karma convince pubblico, giuria e anche le radio. Ieri Gabbani ha regalato al pubblico un’esibizione vivace, ricca di entusiasmo e con un ballerino travestito da scimmia. Il testo Occidentali’s karma racconta i tentativi dell’uomo occidentale di uniformarsi alle discipline e al karma orientale, ma manca comunque la vera spiritualità orientale, come spiega Gabbani: “Occidentali’s karma” spiega Gabbani “è una sarcastica riflessione sul goffo tentativo di noi occidentali di ricercare la serenità tramite discipline orientali, per poi scoprire che, spogliati dalle sovrastrutture occidentali o orientali che siano, siamo tutti delle scimmie nude”.

Sanremo 2017, la serata delle cover: Francesco Gabbani canta Susanna.

“Occidentali’s karma”, già definita dalla critica un possibile tormentone e una canzone che farà ballare tutti, è un brano pop elettronico che nasconde una doppia personalità. Dietro una melodia pop accattivante e una ritmica coinvolgente, cela infatti un invito a riflettere sul nostro modo di vivere. Stasera Francesco Gabbani scenderà sul palco dell’Ariston per la serata delle cover con la canzone “Sussanna” di Andriano Celentano, e sicuramente l’artista di Carrara ci regalerà altri minuti di grande spettacolo.