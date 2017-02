Sanremo 2017, la serata delle cover: Marco Masini canta Signor tenente di Giorgio Faletti

Sanremo 2017, Marco Masini canta “Spostato di un secondo”. Marco Masini al sessantasettesimo Festival della Canzone italiana ha cantato Spostato di un secondo. Il brano è molto diverso da quello cui ci ha abituato Marco: c’è meno rabbia, ma non manca la profonda riflessione. Marco, infatti, ha spiegato cosa vorrebbe aver vissuto “spostato di un secondo”, e parla della morte della mamma: Marco era un ragazzo di soli appena vent’anni, ed era impegnato nel servizio militare. Stava per rientrare a casa, ma la mamma è morta poco prima che lui rientrasse…

Sanremo 2017, la serata delle cover: Marco Masini canta “Signor Tenente”.

Marco Masini per la serata delle cover ha scelto la bellissima Signor Tenente di Giorgio Faletti. A radio Italia Masini ha raccontato: “Giorgio è stato anche ospite tra il pubblico durante un tour e un allestimento che ho fatto all’Isola d’Elba, è stato un amico che mi ha consigliato, è stato un grande autore perché ha scritto un testo che io ho musicato e poi ha scritto una canzone meravigliosa, Signor Tenente, che è stata un po’ messa in soffitta. Credo che la serata delle cover sia l’occasione per rispolverare una cosa che a mio parere ha scritto una pagina della musica italiana. Mi perdonerà Giorgio se magari la riproporrò in una maniera completamente diversa ma il bello delle cover è questo”.