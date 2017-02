Sanremo 2017, Paola Turci torna con “Fatti bella per te”. Paola Turci è tornata, dopo ben 16 anni, al Festival di Sanremo con una canzone dal testo e dal significato profondo: “Fatti Bella Per Te”. Ieri Paola si è esibita sul palco dell’Ariston e ha regalato un’esibizione eccezionale. Oltre ad essere un’eccellente cantante, Paola è anche grande interprete, e ieri ha fatto vivere sulla pelle di ognuno di noi il significato di quelle frasi che fanno così tanto riflettere. “Fatti bella per te” è una canzone d’amore verso sé stessi. Durante la conferenza stampa per questo Sanremo 2017, Paola ha condiviso con la stampa le sue riflessioni: “Siamo in balia del giudizio degli altri, siamo sempre più insicuri: il mettere di fronte soltanto quello che dicono gli altri, ti destabilizza e ti rende vittima. Quello che mi auguro è che, a quello esterno, si anteponga il proprio giudizio su se stessi. Bisogna stare molto attenti”.

Sanremo 2017, la serata delle cover: Paola Turci canta “Un’emozione da poco” di Anna Oxa.

La riflessione di Paola Turci prende spunto da vicende reali che purtroppo la cantante ha vissuto in prima persona: nel 1993 ha avuto un incidente d’auto che le ha provocato delle profonde cicatrici e che l’ha portata a subire diversi interventi al volto. Paola ha cercato per anni di nascondere quelle cicatrici, ma ha poi capito che è fondamentale accettarsi per quello che si è. Stasera, 9 febbraio 2017, ci sarà la terza serata di Sanremo 2017, la speciale serata dedicata alle cover. Paola Turci ha deciso di cantare “Un’emozione da poco” di Anna Oxa.