Sanremo 2017, Lele Esposito canta Ora mai. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, Lele Esposito stasera debutterà a Sanremo 2017 nella Sezione Sanremo Giovani del Festival 2017. Lele si presenta alla 67° edizione della kermesse canora con un testo scritto in collaborazione con Rory Di Benedetto e Rosario Canale. Il pezzo sanremese dal titolo Ora mai è già in rotazione radiofonica “Ora Mai”. “L’emozione di portare una mia canzone a Sanremo è sicuramente enorme e, da musicista, il privilegio di proporla con quell’orchestra è motivo di orgoglio – afferma Lele, l’artista più giovane di quest’anno. “Ora Mai” parla del momento in cui in una relazione si arriva al silenzio, che sa far male molto più delle parole dette. È la consapevolezza che qualcosa sta per finire.

Il debutto di Lele ad Amici di Maria De Filippi.

Lele si è fatto conoscere dal grande pubblico con la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, accedendo anche alla fase al serale, concorrendo per la squadra Bianca accanto a Emma ed Elisa. Il 27 maggio 2016 è uscito il suo primo album, “Costruire”, ed è stato anche scelto da Elisa e da Emma come opening-act di alcune date dei rispettivi tour nei palasport.

Il Testo della canzone di Lele Esposito “Ora mai”

Resti come queste nuvole

senza peso, te ne vai

ed io non riesco più ad illudere

il tuo volto, ciò che sento

che non sei

Ed ogni ferita dentro lascia il segno

come le frasi che mi tengo quando te ne vai

e sento forte dentro questo inverno

ed ogni giorno mi prometto che non tornerà

Ma non è facile, neanche le nuvole

hanno tenuto il peso dei pensieri

qui piove da ieri

ora, mai

Non può essere abitudine

non lo sono stato mai

e mentre tutto adesso è inutile

mi rivesto, non ci penso

vado via

Ed ogni ferita dentro lascia il segno

come le frasi che mi tengo quando te ne vai

e sento forte dentro questo inverno

ed ogni giorno mi prometto che non tornerà

Ma non è facile, neanche le nuvole

hanno tenuto il peso dei pensieri

qui piove da ieri

ora, mai

Perché ciò che ho sempre saputo

è che il tuo silenzio parlava da sé

e perdere ciò che ho voluto

non è così semplice per me

Ed ogni ferita dentro lascia il segno

come le frasi che mi tengo quando te ne vai

e sento forte dentro questo inverno

ed ogni giorno mi prometto che non tornerà

Ma non è facile, neanche le nuvole

hanno tenuto il peso dei pensieri

qui piove da ieri

ora, mai

Ora mai

resti come queste nuvole