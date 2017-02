Sanremo 2017, serata cover: Ermal Meta canta Amara terra mia di Modugno. Serata delle cover stasera a Sanremo. I big che hanno avuto accesso alla quarta serata si esprimeranno nei brani del passato. Ermal Meta, in occasione della serata delle cover di Sanremo proporrà il brano “Amara terra mia”. Nella serata cover Ermal Meta canta dunque un brano di Domenico Modugno.

Sanremo 2017, la serata delle cover. Il brano scelto da Ermal Meta.

Il brano portato da Ermal Meta è stato scritto da Domenico Modugno ed Enrica Bonaccorti ed è del 1971. “L’ho scelta non solo perché è una canzone meravigliosa ma anche perché, secondo me, rappresenta alla perfezione lo spirito dell’Italia” ha dichiarato Ermal Meta a Sorrisi. Ermal Meta è in gara a Sanremo 2017 con il suo brano “Vietato morire”, dal fortissimo significato. Il pezzo contro la violenza sulle donne è stato uno dei più apprezzati e non si esclude possa essere tra quelli in lizza per il premio della critica. Appuntamento a stasera con la quarta serata del Festival di Sanremo con la gara delle cover.