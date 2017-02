Sanremo 2017, Serata cover: Lodovica Comello canta Le mille bolle blu di Mina. Lodovica Comello sarà tra i 16 cantanti che stasera a Sanremo 2017 nella serata delle cover interpreterà un brano del passato. La canzone scelta da Lodovica Comello è Le mille bolle blu di Mina portato in gara nel 1961 in compagnia di Jenny Luna.

Sanremo 2017, Lodovica Comello canta Le mille bolle blu di Mina.

Le mille bolle blu arrivò all’epoca solo quinta in classifica a Sanremo e l’anno successivo la cantante di Cremona decise di non partecipare alla competizione canora. Stasera ascolteremo Lodovica Comello che riproporrà il brano di Mina. “Sul palco dell’Ariston porterò una versione riarrangiata e stravolta, come se fosse un brano di un’artista pop di oggi” ha dichiarato Lodovica Comello a Sorrisi.

La cantante e presentatrice ha ricevuto una buona accoglienza all’Ariston ed ha dalla sua un incredibile seguito non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Appuntamento alle 20.45 su Rai 1 con il Festival e le cover dei big nonché la nuova sfida tra le quattro nuove proposte.