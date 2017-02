Sanremo 2017, Serata cover: Samuel canta Ho difeso il mio amore dei Nomadi. In onda stasera su Rai 1 alle 20.45 la terza puntata del Festival di Sanremo 2017. Stasera la gara delle cover. Ognuno dei big, salvo quelli esclusi dal voto, porterà una canzone del passato e la interpreterà. Il cantante Samuel canterà “Ho difeso il mio amore” dei Nomadi.

Serata cover 2017: il brano cantato da Samuel.

Samuel in occasione della serata delle cover canterà Ho difeso il mio amore, un brano dei nomadi del 1968. In una recente intervista a Lapresse ha così parlato della sua partecipazione a Sanremo. “Voglio arrivare a tutti. Se non vinco, non è un problema. (…) Ho solo pensato ad quando ero piccolissimo, avevo 6 o 7 anni, e per imparare a scrivere le canzoni guardavo Sanremo: mi segnavo su un taccuino le frasi che mi piacevano di più. Ho pensato a quel bambino e ho accettato”. Della cover che stasera ascolteremo Samuel dice: “E’ la prima canzone che ho cantato in vita mia. La seconda è stata ‘Via del Campo’ di De André, ma mi sembrava meno adatta al contesto”.