Sanremo 2017, serata cover stasera 9 febbraio: Michele Bravi canta La stagione dell’amore di Battiato. Michele Bravi, grande protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2017 e tra le rivelazioni più apprezzate della competizione canora, in occasione della serata delle cover di stasera a Sanremo 2017 canterà il brano di Franco Battiato «La stagione dell’amore».

Sanremo 2017, la cover di Michele Bravi.

“Per me è un grande onore rendere omaggio a un grande artista come Battiato” ha dichiarato Bravi a Sorrisi. La splendida canzone di Battiato è stata oggetto delle cover di Mango e da Fiorella Mannoia finora. Michele Bravi, vincitore di X Factor, ha portato sul palco dell’Ariston il suo brano “Il diario degli errori”, apprezzatissimo non solo dai suoi numerosi fan ma anche da parte della critica e dal web.

Il giovane interprete ha postato alcuni filmati sui social dove svela le emozioni della serata, un turbinio di sentimenti autentico che i fan di Bravi hanno condiviso ed apprezzato. Stasera il grande momento con una cover non facile ma sicuramente molto emozionante.