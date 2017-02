Sanremo 2017, Fiorella Mannoia canta Che sia benedetta. Fiorella Mannoia torna dopo 29 anni al Festival di Sanremo e propone la canzone “Che sia benedetta”, brano conenuto nell’album “Combattente” che uscirà domani 10 febbraio e che ripercorre le tappe sanremesi della cantante. Fiorella Mannoia con la sua esibizione magica ha convinto pubblico e giuria, tant’è vero che è considerata tra le papabili per la vittoria del Festival di Sanremo 2017. “Che sia benedetta” è anche il singolo sanremese ascoltato durante la prima serata più trasmesso in radio. Secondo i rilevamenti effettuati da Radiomonitor, azienda leader del settore che fornisce dati e classifiche airplay ufficiali in tutto il mondo anche tramite di I.F.P.I., la federazione internazionale dell’industria fonografica, “Che sia Benedetta” è attualmente in onda su 164 emittenti, ha totalizzato 352 passaggi e raggiunto 11,76 milioni di ascoltatori.

Sanremo 2017, serata delle cover: Fiorella Mannoia canta “Sempre e per sempre”.

Che sia Benedetta è un vero e proprio inno alla vita, come spiega la stessa Fiorella. “Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta”, canta Fiorella. L’artista, in occasione della serata delle cover, si esibirà con la canzone “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori.