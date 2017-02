Sanremo 2017: Sergio Sylvestre canta la cover La pella nera con i Soul System!

Sanremo 2017, Sergio Sylvestre canta la cover La pelle nera. Sergio Sylvestre ha partecipato e vinto alla 15esima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Sergio si è raccontato in un’intervista all’Ansa ed ha parlato della sua emozione di partecipare al Festival:”Un anno fa non sapevo più bene cosa avrei fatto della mia vita. Poi è arrivato Amici, ora il Festival di Sanremo. Sto vivendo un sogno, anche se l’ansia è tanta, tantissima. Al solo pensiero di quello che succederà devo prendere una camomilla”.

Sergio Sylvestre ha cantato ed emozionato ieri sera sul palco dell’Ariston con la sua voce immensa, cantando con il brano Con te, scritto per lui da Giorgia, che ieri sera è stata l’ospite d’onore incantando il pubblico con un medley dei suoi più grandi successi e la grande classe e la voce potente di sempre.

Sergio Sylvestre canta la cover La pelle nera stasera a Sanremo 2017.

Per Sergio l’emozione di essere a Sanremo è forte: “Il Festival lo conosco, lo guardavo con gli amici anche se capivo ben poco. Lo considero una grande opportunità per me. E devo dire che è un peccato che negli Stati Uniti non ci sia una manifestazione di questo tipo. Trovo molto bello anche il fatto che io, straniero, possa partecipare”. La canzone di Sergio Sylvestre è stata scritta, oltre che da lui, da Giorgia Todrani e Stefano Maiuolo.

Nella serata di stasera alcuni dei “Campioni” canteranno una cover scelta da loro. Sylvestre ha scelto “La pelle nera” di Nino Ferrer, pubblicata dallo stesso nel 1957. A distanza di cinquant’anni Sergio Sylvestre e i Soul System riproporranno al Festival di Sanremo 2017 l’inno alla musica nera Rhytm and Blues.