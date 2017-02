Sanremo 2017, ultime news: per Carlo Conti sarà l’ultima conduzione del Festival?

Sanremo 2017, ultime news. Carlo Conti e Maria De Filippi durante le conferenza stampa successive alle prime serate della 67esima edizione del Festival di Sanremo si sono mostrati molto soddisfatti degli ascolti. I due conduttori hanno un motivo per apparire carichi di gioia: i dati auditel. Il Festival ha infatti tenuto incollati alla tv una media di 11.354.000 telespettatori, con il 50,37% di share. Era dal 2005 che non si registravano dati di questa portata, per la felicità dei dirigenti Rai. Anche nella seconda serata è continuato il trend positivo di ascolti per il Festival di Sanremo. Sono stati 10 milioni 367 mila, pari al 46.6% di share, i telespettatori che hanno seguitoieri sera il Festival. Nel 2016 la media era stata di 10 milioni 748 mila spettatori pari al 49.91% di share.

Sanremo 2017, per Carlo Conti sarà l’ultima conduzione del Festival?

Durante la conferenza di ieri, però, Conti ha smorzato l’entusiasmo di chi avrebbe voluto vederlo sul palco dell’Ariston ancora alla conduzione del prossimo Festival. Alla domanda riguardo un possibile ritorno nel 2018 ha risposto: “Tre è il numero perfetto. Quindi è no. Per il bene del Festival, ci vuole alternanza di scelte musicali e visioni artistiche”. “Anche perché l’anno prossimo condurrà ‘Amici'”, ha aggiunto scherzando la De Filippi. Carlo poi, prima di salutare la sala stampa, è tornato con i piedi per terra: “Non cantiamo vittoria perché dobbiamo continuare a pedalare. Con il sorriso sempre, ma tenendo presente che abbiamo davanti quattro serate”.

Nella conferenza stampa di oggi Conti ha parlato dei possibili “successori” alla guida del Festival:”Ho un’unica certezza: a chiunque vada, il festival sarà in ottime mani. Bonolis e Fazio sono dei fuoriclasse, l’hanno già fatto e potrebbero rifarlo nel migliore dei modi e non hanno da dimostrare niente. Tra i coetanei che non l’hanno fatto e che hanno esperienza per farlo, Amadeus, Frizzi, Gerry Scotti, Tiberio Timperi, Massimo Giletti. Fiorello eh…, parlavo dei conduttori maschi che non l’hanno mai fatto e hanno esperienza per farlo”.