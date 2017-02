Tagli di capelli corti 2017: la soluzione per chi ha i capelli sottili. La nuova stagione primavera estate 2017 è ormai alle porte e i capelli corti spopolano come non mai. Pratici, sensuali e super-femminili riesco a donare a ogni donna un look fresco e sensuale, eventualmente giovanile e sbarazzino, ritrovando un romanticismo inaspettato grazie a un taglio più pulito che possa scoprire il collo e le spalle. I tagli di capelli corti hanno acquisito una sempre maggiore importanza, se la vostra chioma presenta capelli fini dovrete cercare di tenere a mente che la particolarità del vostro capello necessita di una cura piuttosto meticolosa. La scelta potrà senz’altro ricadere su un taglio curly che possa donare maggiore volume alla vostra chioma, ciuffi più o meno vistosi e “coprenti”, scalature, asimmetrie, rasature dietro e ai lati e tanto, tanto altro ancora.

Tagli di capelli corti primavera estate 2017: volume ai capelli fini.

Per poter conciliare taglio di capelli corto e volume il caschetto molto corto o un medio bob, con eventuale ciuffo laterale farà al caso vostro. Il gioco di schiariture è consigliato, tanto va di moda questo periodo: meches e varie decolorazioni contemporanee potranno certamente venire in vostro soccorso, donando una luminosità e un contrasto eccezionale. Dite addio dunque alle chiome piatte e spente e al dramma dei capelli sottili poveri di volume. Con questi tagli di capelli corti, le colorazioni del momento per creare volume, le scalature per donare asimmetrie e qualche piccolo accorgimento tra l’uso di balsamo e prodotti volumizzanti, phon e spazzola, potrete anche voi sfoggiare una chioma ricca, brillante e voluminosa in ogni momento della giornata.