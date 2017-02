Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over: la gelosia di Giorgio. Dalle ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne si rende noto che è confermata per oggi la nuova puntata del trono over. Protagonista indiscussa del parterre femminile è Gemma Galgani che nella puntata di ieri ha riscaldato gli animi in studio. La dama da prima non interessata al cavaliere Michele di diciotto anni più giovani di lei appare ora propositiva nel conoscerlo e nell’accettare il suo numero. Sulla pagina Facebook del programma si legge: “La gelosia di Giorgio è impressionante, l’ha così accecato che non ha nemmeno capito la famosa frase di Gemma . La dama, vista la differenza d’età con il cavaliere ha reso noto un suo dubbio: ovvero se l’uomo avesse il desiderio di andare oltre un semplice bacio. Da qui si scatena lo studio additando Gemma di aver fatto l’indecente proposta. Immotivata e fuori luogo poi la reazione di Giorgio Manetti . Proprio Michele D’ambra, infatti, ha puntato il dito contro il cavaliere toscano accusandolo di essere geloso dell’ex fiamma.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over: le accuse mosse alla dama torinese.

Giorgio Manetti e Marco Firpo non hanno perso occasione di accusare la dama torinese definendola di essere ‘disonesta’ e di non voler ammettere pubblicamente i suoi veri sentimenti e sensazioni. Gemma, tuttavia, ha cercato di difendersi e su precisa richiesta di Maria De Filippi ha ammesso di essere attratta da Michele e di voler provare a frequentarlo. Cristina, che prima dell’intromissione di Gemma stava conoscendo il cavaliere, però, lo ha accusata di aver messo in piedi un teatrino: come andrà a finire e cosa accadrà nella puntata di oggi?