67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di venerdì 10 febbraio 2017: «Il ritorno di Marica!» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 confermano quanto annunciato alcuni giorni fa sui contenuti della quarta serata della più importante kermesse della nostra canzone nostrana. In effetti Conti, direttore artistico del Festival non ha voluto vallette fisse, ma presenze che si alternano per ciascuna serata. E dunque questa sera, venerdì 10, vedremo insieme a Carlo e Maria sul palco del Teatro Ariston la bergamasca Marica Pellegrinelli – moglie di Eros Ramazzotti.

«A furor di popolo dal Web!» 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di venerdì 10 febbraio 2017

Come ci mostrano le anticipazioni e news di Sanremo 2017 – dopo un sondaggio attraverso la rete, riguardante le ricerche effettuate attraverso il motore Google – Marica Pellegrinelli è risultata cole che ha avuto i gradimenti più alti dal popolo di Internet. La ventottenne modella e attrice è balzata al centro dei riflettori dopo il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, dal quale sono nati due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Per la showgirl bergamasca sembra che il momento giusto sia arrivato, dopo che nel 2012, non sentendosi pronta, aveva declinato l’offerta di Gianni Morandi.